Полоцк и Новополоцк шагают в ногу с Витебском: цена «квадрата» балансирует на уровне $500

— В последние два месяца на рынках Полоцка и Новополоцка увеличилось количество сделок с привлечением кредитных средств. Но это никак не повлияло на динамику цен. Однако если в базе появляются привлекательные варианты квартир, то жилые помещения продаются достаточно быстро, — рассказывает директор полоцкого АН «Альтернатива» Александр Летин.

Два города расположены друг от друга на расстоянии 6-7 км. Поэтому, как только цены на квартиры в Новополоцке становятся более привлекательными, чем в Полоцке, полочане, не раздумывая, стремятся купить квартиру в Новополоцке. И наоборот, если квартиры в Полоцке достигают более низкой отметки, чем в Новополоцке, жители города нефтяников спешат купить квартиру в соседнем городе.

Новополоцк разбит на 10 микрорайонов, однако цены на квартиры практически не зависят от месторасположения жилого помещения в городе.

В Полоцке все наоборот: цены сильно отличаются в зависимости от района. В то же время в этом городе есть такие районы, например, как центр или Аэродром, где цены на квартиры сопоставимы с ценами на жилье в Новополоцке, а порой даже превышают их.

Так, например, «двушка» в доме начала 90-х годов постройки в районе Аэродром обходится покупателю в $23-25 тыс. Аналогичная квартира в отдаленном от центра и самом непрестижном районе ремзавода стоит $16 тыс. За «однушку» в районе Аэродром дают $20 тыс., а в районе ремзавода — примерно $13 тыс.

— В районе ремзавода самое дешевое в городе жилье. Квартиры в основном покупают либо жители этого района, либо других районных центров, расположенных недалеко от Полоцка, — уточняет Александр Летин.

В третьем по популярности в городе районе ул. Мариненко двухкомнатные квартиры хорошо продаются по $22-23 тыс.

— В Полоцке, как и в Витебске, люди перестали гоняться за «сталинками». Сегодня такую квартиру в центре города можно купить за $500/кв.м. В то время как квартира новой планировки может стоить и $520-530/кв.м, — дополняет директор агентства.

Однокомнатная «хрущевка» в центре общей площадью 30 кв.м стоит примерно $16,5 тыс. «По такой цене она легко продается. Но если квартира предлагается за $17 тыс., то она может долгое время простаивать», — уточняет Летин.

Двухкомнатная «хрущевка» обходится в $18-19 тыс., трехкомнатная — в $22-23 тыс.