ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полоцк и Новополоцк шагают в ногу с Витебском: цена «квадрата» балансирует на уровне $500

26.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A
Полоцк и Новополоцк шагают в ногу с Витебском: цена «квадрата» балансирует на уровне 0
Полоцк

В последние два месяца на рынках Полоцка и Новополоцка увеличилось количество сделок с привлечением кредитных средств. Но это никак не повлияло на динамику цен. Однако если в базе появляются привлекательные варианты квартир, то жилые помещения продаются достаточно быстро, —  рассказывает директор полоцкого АН «Альтернатива» Александр Летин.

Два города расположены друг от друга на расстоянии 6-7 км. Поэтому, как только цены на квартиры в Новополоцке становятся более привлекательными, чем в Полоцке, полочане, не раздумывая, стремятся купить квартиру в Новополоцке. И наоборот, если квартиры в Полоцке достигают более низкой отметки, чем в Новополоцке, жители города нефтяников спешат купить квартиру в соседнем городе.

Новополоцк разбит на 10 микрорайонов, однако цены на квартиры практически не зависят от месторасположения жилого помещения в городе.

В Полоцке все наоборот: цены сильно отличаются в зависимости от района. В то же время в этом городе есть такие районы, например, как центр или Аэродром, где цены на квартиры сопоставимы с ценами на жилье в Новополоцке, а порой даже превышают их.

Так, например, «двушка» в доме начала 90-х годов постройки в районе Аэродром обходится покупателю в $23-25 тыс. Аналогичная квартира в отдаленном от центра и самом непрестижном районе ремзавода стоит $16 тыс. За «однушку» в районе Аэродром дают $20 тыс., а в районе ремзавода — примерно $13 тыс.

В районе ремзавода самое дешевое в городе жилье. Квартиры в основном покупают либо жители этого района, либо других районных центров, расположенных недалеко от Полоцка, — уточняет Александр Летин.

В третьем по популярности в городе районе ул. Мариненко двухкомнатные квартиры хорошо продаются по $22-23 тыс.

В Полоцке, как и в Витебске, люди перестали гоняться за «сталинками». Сегодня такую квартиру в центре города можно купить за $500/кв.м. В то время как квартира новой планировки может стоить и $520-530/кв.м, — дополняет директор агентства.

Однокомнатная «хрущевка» в центре общей площадью 30 кв.м стоит примерно $16,5 тыс. «По такой цене она легко продается. Но если квартира предлагается за $17 тыс., то она может долгое время простаивать», — уточняет Летин.

Двухкомнатная «хрущевка» обходится в $18-19 тыс., трехкомнатная — в $22-23 тыс.

Полоцк и Новополоцк шагают в ногу с Витебском: цена «квадрата» балансирует на уровне 0
Новополоцк

У нас в базе есть четырехкомнатная квартира в районе ул. Мариненко, с которой мы работаем уже 4 года. Это нормальная ситуация для регионов. За это время цена на жилое помещение снизилась с $50 тыс. до $27-28 тыс. Однако и по такой цене мы не можем продать квартиру, —  говорит директор агентства «Альтернатива». — Думаю, что до конца года вторичный рынок жилья в Полоцке и Новополоцке будет оставаться стабильным. Цены, сложившиеся на сегодняшний день, достаточно приемлемые для совершения покупок и дальше не снижаются. Сейчас на 1 покупателя приходится 15 продавцов. Но надо понимать, что не все покупатели готовы приобретать квартиры по таким ценам. Покупки совершаются только в самом нижнем ценовом диапазоне, если покупатель и продавец приходят к консенсусу.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на квартиры на вторичном рынке Полоцка и Новополоцка стабилизировались на отметке порядка $500/кв.м и ниже пока не опускаются.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Суриков поддержал отмену роуминга между Беларусью и Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика