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Полоцк и Новополоцк шагают в ногу с Витебском: цена «квадрата» балансирует на уровне $500
26.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— В последние два месяца на рынках Полоцка и Новополоцка увеличилось количество сделок с привлечением кредитных средств. Но это никак не повлияло на динамику цен. Однако если в базе появляются привлекательные варианты квартир, то жилые помещения продаются достаточно быстро, — рассказывает директор полоцкого АН «Альтернатива» Александр Летин.
Два города расположены друг от друга на расстоянии 6-7 км. Поэтому, как только цены на квартиры в Новополоцке становятся более привлекательными, чем в Полоцке, полочане, не раздумывая, стремятся
Новополоцк разбит на 10 микрорайонов, однако цены на квартиры практически не зависят от месторасположения жилого помещения в городе.
В Полоцке все наоборот: цены сильно отличаются в зависимости от района. В то же время в этом городе есть такие районы, например, как центр или Аэродром, где цены на квартиры сопоставимы с ценами на жилье в Новополоцке, а порой даже превышают их.
Так, например, «двушка» в доме начала 90-х годов постройки в районе Аэродром обходится покупателю в $23-25 тыс. Аналогичная квартира в отдаленном от центра и самом непрестижном районе ремзавода стоит $16 тыс. За «однушку» в районе Аэродром дают $20 тыс., а в районе ремзавода — примерно $13 тыс.
— В районе ремзавода самое дешевое в городе жилье. Квартиры в основном покупают либо жители этого района, либо других районных центров, расположенных недалеко от Полоцка, — уточняет Александр Летин.
В третьем по популярности в городе районе ул. Мариненко двухкомнатные квартиры хорошо продаются по $22-23 тыс.
— В Полоцке, как и в Витебске, люди перестали гоняться за «сталинками». Сегодня такую квартиру в центре города можно купить за $500/кв.м. В то время как квартира новой планировки может стоить и $520-530/кв.м, — дополняет директор агентства.
Однокомнатная «хрущевка» в центре общей площадью 30 кв.м стоит примерно $16,5 тыс. «По такой цене она легко продается. Но если квартира предлагается за $17 тыс., то она может долгое время простаивать», — уточняет Летин.
Двухкомнатная «хрущевка» обходится в $18-19 тыс., трехкомнатная — в $22-23 тыс.
— У нас в базе есть четырехкомнатная квартира в районе ул. Мариненко, с которой мы работаем уже 4 года. Это нормальная ситуация для регионов. За это время цена на жилое помещение снизилась с $50 тыс. до $27-28 тыс. Однако и по такой цене мы не можем
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Цены на квартиры на вторичном рынке Полоцка и Новополоцка стабилизировались на отметке порядка $500/кв.м и ниже пока не опускаются.
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