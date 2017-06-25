Экономическая повестка ВГС: промкооперация, АПК и свобода транзита

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский и посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко рассказали о повестке предстоящего заседания Высшего государственного совета союзного государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Заседание ВГС Союзного государства России и Беларуси пройдет 30 июня

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства, как планируется, пройдет 30 июня в Москве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на прошлой неделе, что заседание Высшего госсовета нужно провести таким образом, чтобы это мероприятие "продвинуло на шаг вперед" отношения двух стран в практической сфере.

Три вопроса из девяти

"Повестка включает в себя девять вопросов, в том числе три ключевых вопроса, которые можно отнести к экономическим. Первый вопрос — промышленная кооперация, у нас периодически возникают вопросы с нашими российскими коллегами здесь. Второй вопрос — взаимодействие в сфере АПК", — сказал матюшевский в понедельник в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, третий вопрос экономического блока будет касаться свободы передвижения и транзита товаров.

Ключевой вопрос — промышленная кооперация

30 июня на ВГС речь президенты обсудят сохранение потенциала машиностроительного комплекса Союзного государства и его наращивании, в свою очередь заявил посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко.

"В белорусской технике до половины и выше российского сырья и комплектующих. Увеличение объемов ее производства и реализации является одновременно и поддержкой российских субпоставщиков (к примеру, только у Минского тракторного завода больше 150 российских смежников), и гарантирует создание новых рабочих мест в обеих странах", — рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

Петришенко отметил, что проводя согласованную промышленную политику, стороны должны не только декларировать, но и иметь, и полноценно расширять долгосрочные кооперационные связи, реализуя конкретные двусторонние проекты, и осваивать новые производства, в том числе в рамках импортозамещения, углубления научно-технического сотрудничества.

По его словам, формы сотрудничества могут быть различными: это и обмен активами, и покупка определенного пакета акций. Такие проекты есть и в сфере машиностроения, в нефтехимии, в нефтегазовом секторе

"Тут важно понимать главное. Объекты упомянутых сделок должны, в конечном итоге, получать новый импульс к динамичному развитию и приносить больше пользы народам — вот в чем основная цель", — констатировал посол.

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