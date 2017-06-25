Правительство видит два сценария-2018: один с вялым ростом, второй - с реформами

Правительство активно работает над прогнозом развития экономики Беларуси на 2018 год и основных параметров до 2020 года, рассказал депутатам в понедельник первый вице-премьер Василий Матюшевский.

В проекте концепции прогноза на следующий год — два сценария. Целевой — для прогноза и консервативный — для формирования бюджета. «Консервативный сценарий имеет особенности. Ошибки излишнего оптимизма нам уже, к сожалению, известны. Поэтому оценки сейчас более взвешенные», — пояснил он.

Консервативный сценарий предполагает прирост ВВП в 2018 году на уровне 1,1%. Здесь учтен эффект растущей базы промпроизводства, отметил первый вице-премьер. В этом сценарии заложена цена на нефть на уровне 40 долларов за баррель марки Urals, курс российского рубля — 70 рублей за доллар, темп прироста ВВП России — не выше 1,5%. «Будут дополнительные источники — будем направлять их на финансирование социальных программ и поддержку реального сектора экономики», — пообещал Матюшевский.

Второй сценарий — целевой. Он предусматривает выход на основные параметры программы пятилетки (прирост ВВП на 12−15% за 2016−2020 год). «Но для реализации этого сценария необходим ряд структурных преобразований и совершенствование институциональной среды. Мы ожидаем вашей всесторонней поддержки», — сказал Матюшевский, обращаясь к депутатам.

«Во-первых, нам надо менять подходы к управлению госсобственностью, для чего сегодня разрабатывается закон о промышленной политике. Глобальную работу предстоит проделать над законом о хозобществах, где заложен целый ряд новых норм, касающихся форм инвестирования и возможностей финансового оздоровления», — считает вице-премьер. Необходимо также как можно быстрее завершить разработку и реализовать комплекс мер по развитию малого и среднего бизнеса. Ускоренное развитие этого сектора Матюшевский назвал главной движущей силой. Он анонсировал декрет о либерализации условий работы бизнеса, отметив, что проект документа предусматривает упрощение открытия объектов, лицензирования, снижение налоговую нагрузку.

Первый вице-премьер также пообещал провести инвентаризацию всего инвестиционного законодательства. «Здесь требуется скрупулезная, я бы сказал — ювелирная работа», — пояснил он. Василий Матюшевский также отметил и подготовку документа о необратимости приватизации, декриминализации отдельных деяний в экономической сфере, закрепление гарантий возмещения ущерба.