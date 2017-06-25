Решения России о введении погранзоны, восстановлении паспортного контроля и перенаправление рейсов из Беларуси в международные терминалы принесли хлопоты и неудобства иностранцам и белорусским гражданам. Об этом заявил посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко в интервью РИА Новости .



Игорь Петришенко, фото: БЕЛТА

— Одна из сегодняшних проблем, вызывающих озабоченности и нарекания как со стороны граждан Беларуси и России, так и от граждан третьих стран — это некоторые, я бы мягко сказал, новации пересечения белорусско-российской границы, не нами инициированные.

По словам дипломата, за более чем двадцатилетний период открытости границы для всех граждан, в том числе иностранных, стало «привычным и удобным путешествовать через Беларусь в России и обратно на личном транспорте, автобусом, поездом».

— Теперь же из-за отсутствия международных пунктов пропуска на сухопутной границе граждане третьих стран вынуждены закладывать немалый крюк через Прибалтику или Украину. Накладно и неудобно. Появились пограничные зоны, восстановлен паспортный контроль, растут очереди в местах пропуска.

Решение перенаправлять рейсы из Минска в международные терминалы российских аэропортов добавило хлопот «белорусским авиапассажирам и транзитникам», отметил посол.

— В погранслужбе ФСБ прессе разъяснили, что это сделано в связи с тем, что в Минске ввели пятидневный безвизовый режим. Парадокс, поскольку аналогичный режим появился в России значительно раньше (упрощенный — через свободный порт Владивостока — в Приморский край и на паромах — вообще без виз — в Санкт-Петербург).

Петришенко пояснил, что введя безвизовую пятидневку, Минск только отказался от взимания визового сбора, но не стал иначе контролировать пересечение границы иностранцами.

— Безусловно, ситуация в мире кардинально изменилась, резко возросли риски, связанные с террористическими угрозами, миграционными проблемами. Но, несмотря на желания принять дополнительные меры безопасности для своих стран и граждан, в этом контексте мы не должны забывать не только о сохранении транзитной и туристической привлекательности наших стран, но в первую очередь об имидже Союзного государства в целом.

По словам посла, стороны ведут активный диалог на разных площадках о совместных мерах по обеспечению дополнительной безопасности на внешней границе Союзного государства.

Петришенко надеется, что стороны смогут подписать соглашение по взаимному признанию виз и что в пограничных вопросах не произойдет «отката на 20 лет назад в прошлое».