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Власти ожидают инфляцию в 2018 году не выше 7%

26.06.2017 12:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Инфляция в 2018 году не превысит 7%, такой параметр заложен в консервативный прогноз развития белорусской экономики, сообщил журналистам первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

Власти ожидают инфляцию в 2018 году не выше 7%
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Инфляция в 2018 году составит 7%, это очень осторожный прогноз", — сказал Крутой.

Он отметил, что за истекший период этого года инфляция составила всего 2,7%, что гораздо ниже, чем ожидалось. В данной связи первый замминистра сообщил, что на конец года, как ожидается, рост цен на товары и услуги не превысит 6-6,5%.

Крутой также сообщил, что ставка рефинансирования Нацбанка продолжит постепенно снижаться с учетом показателей по инфляции и на конец года, как ожидается, составит 11-12% годовых.

В настоящее время ставка рефинансирования Нацбанка составляет 13% годовых, она была снижена на один процентный пункт с 14 июня. Это было уже шестое снижение ставки в текущем году. Основными направлениями денежно-кредитной политики предусмотрено, что на конец текущего года ставка рефинансирования должна составить 14-16% годовых.

Целевой показатель по инфляции на 2017 год установлен в размере 9%.

 
Теги: Минск
 
 
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На конец этого года рост цен не превысит 6,5%, ставка рефинансирования к концу года будет снижена до 11-12% годовых.

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