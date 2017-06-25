Минэкономики обновило прогноз на 2017 год: инфляция - до 7%

Правительство рассчитывает, что до конца года инфляция не превысит 7% против прежних 9%. Обновленный прогноз сегодня озвучил журналистам первый замминистра экономики Дмитрий Крутой.

— Это мы пока так осторожно закладываем. Пять месяцев мы закончили с инфляцией в 2,7%. Это исторический минимум. Поэтому вообще ожидаем и меньший показатель в 6-6,5%, — сказал Дмитрий Крутой.

На следующий год пока также закладывается инфляция в 7%. Вместе с этим правительство собирается до конца 2018-го снизить ставку рефинансирования до 11-12% годовых.

На следующий год также заложен прирост ВВП на уровне 3,4%.

— Промышленность здесь — основной драйвер. Еще у нас инвестиции сегодня находятся в отрицательной зоне на уровне 94,5% от прогноза. Надеемся, что в следующем году по этой статье мы выйдем на положительные значения, — сказал первый замминистра экономики.