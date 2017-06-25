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Матюшевский рассказал, что ждет белорусскую экономику
26.06.2017 12:42 — Новости Экономики | БДГ
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 26 июня выступил на совместном заседании палат парламента, и рассказал о состоянии и перспективах белорусской экономики.
По его словам, результаты последних месяцев показывают, что Беларусь постепенно выходит на траекторию восстановления экономики, а целевая задача по темпам роста ВВП на первое полугодие
Он отметил, что Минск погашает валютные долги своевременно и в требуемом объеме, а ЗВР с начала года
Как заявил первый вице-премьер, проводится целенаправленная работа по восстановлению производства в сельхозорганизациях, находящихся в санации (23% от общего числа), получивших пакет мер поддержки и способных показать положительные результаты текущей деятельности в условиях снятой нагрузки. «Основное требование к планам санаций таких предприятий - четкое отражение выхода через три года на нормальную работу», - сказал он.
Для смещения товарной структуры экспорта в сторону сложнотехнической продукции модернизирована национальная система поддержки и развития экспорта. Новые механизмы основаны на принципах кредитования конечных покупателей (нерезидентов) белорусской продукции, а не текущей деятельности предприятия; экспортного кредитования только через Банк развития; кредитования в рамках утвержденного перечня технически сложных товаров, обладающих высокой добавленной стоимостью, приобретение которых требует долгосрочного кредитования, а также субсидирования процентных ставок нерезидентам, включая банки и лизинговые компании, предоставляющие кредиты для приобретения белорусской техники и международный лизинг.
Говоря о планах, Василий Матюшевский заявил, что правительство намерено завершить работу по уходу от перекрестного субсидирования до конца пятилетки. Также предстоит скрупулезно инвентаризировать законодательство в сфере инвестиций, поскольку «эффективные инвестиции - это, безусловно, успешные предприятия, занятость на новых рабочих местах, наращивание экспорта». По словам вице-премьера, в этой сфере есть ряд системных вопросов, требующих решения.
Кроме того, в течение месяца может быть подписан пакет документов по упрощению ведения бизнеса. Проект предусматривает упрощение открытия объектов, лицензирования, снижение налоговой нагрузки. Глобальную работу планируется проделать над законом о хозобществах, где заложен целый ряд новых норм, касающихся форм инвестирования и возможностей финансового оздоровления.
Вице-премьер призвал парламентариев активно участвовать в подготовке законопроекта о промышленной политике. По его мнению, также необходимо менять подходы к управлению госсобственностью. Так, разрабатывается закон "О промышленной политике Республики Беларусь", которым урегулирует ключевые вопросы совершенствования системы управления промышленным комплексом. "Минпром будет формировать промышленную политику и осуществлять функции регулятора в сфере повышения конкурентоспособности", - поясил он.
Василий Матюшевский также рассказал, за счет чего
В целом, отметил вице-премьер, правительство активно работает над прогнозом развития экономики Беларуси на 2018 год и основных параметров до 2020 года. Консервативный сценарий предполагает прирост ВВП в 2018 году на уровне 1,1%. Он учитывает эффект растущей базы промпроизводства. В нем заложена цена на нефть на уровне 40 долларов за баррель марки Urals, курс российского рубля — 70 рублей за доллар, темп прироста ВВП России — до 1,5%, передает
Целевой сценарий предусматривает выход на основные параметры программы пятилетки (прирост ВВП на 12−15% за 2016−2020 год). «Но для реализации этого сценария необходим ряд структурных преобразований и совершенствование институциональной среды», — сказал Матюшевский.
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Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 26 июня выступил на совместном заседании палат парламента, и рассказал о состоянии и...
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