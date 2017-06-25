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БСБ Банку

26.06.2017 13:00 — Новости Экономики | БДГ  
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Обязательства БСБ Банка перед физлицами на утро 26 июня составляли 3 млн белорусских рублей в эквиваленте.

В понедельник, 26 июня, ЗАО «БСБ Банк» получило официальное извещение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций с физическими лицами. Все обязательства перед физлицами перешли к Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов.

Информация об этом размещена на официальном сайте Нацбанка Беларуси.

Там же указано, что, в соответствии с законом, объектами возмещения банковских вкладов (депозитов) являются денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенные физическими лицами на счетах и (или) во вклады (депозиты).

Положение не касается индивидуальных предпринимателей, поэтому если физлица выступают как ИП, то их средства не являются объектами возмещения банковских вкладов (депозитов). 

С 17 июля 2017 г. физические лица – клиенты ЗАО «БСБ Банк» могут обратиться с заявлением о выплате возмещения в ОАО «Банк Москва-Минск» (банк-поверенный), либо в Агентство (в случаях, если право на возмещение подтверждается свидетельством о праве на наследство, постановлением суда о признании за наследником права собственности на банковский вклад (депозит), сберегательным сертификатом на предъявителя или иными документами).

На официальном сайте Агентства можно узнать подробную информацию о возвращении вкладов и депозитов, она также будет опубликована в газетах «Рэспублiка» и «СБ Беларусь Сегодня».

Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси сообщил об отзыве лицензии у ЗАО «БСБ Банк» за нарушения и недостатки, обнаруженные в результате проверки. С 26 июня все операции с физическими лицами будут прекращены.

ЗАО «БСБ Банк» в СМИ разослал релизы, в которых сообщил, что подчиняется решению Национального банка Республики Беларусь, но высказывает свое недоумение жесткостью принятого решения и считает его несоответствующим выявленным нарушениям.

Менеджмент банка уверяет, что Банк находился и находится в устойчивом состоянии, обеспечивающем все интересы вкладчиков, Банк с превышением исполняет все основные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Обязательства БСБ Банка перед физлицами на утро 26 июня составляли 3 млн белорусских рублей в эквиваленте.

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