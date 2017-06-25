Матюшевский: с планами заимствований все остается в силе

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 26 июня раскрыл подробности размещения евробондов.

Он отметил, что 60% евробондов приобрели американские инвесторы, 25% - британские, передает БЕЛТА .

При этом первый вице-премьер подчеркнул, что размещение евробондов не повлияет на планы по привлечению средств.

"Мы не планируем дополнительных заимствований на этот год, кроме того, что было заявлено ранее. С этими планами заимствований все остается в силе", - сказал он.

Кроме того, Василий Матюшевский заявил, что продолжаются переговоров с МВФ. При том, что часть отраженных в программе вопросов Минск реализует, не дожидаясь их окончания.

Напомним, что Беларусь разместила еврооблигации в объеме 1,4 млрд долларов. Евробонды размещены двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%. Организаторами размещения выступили Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.