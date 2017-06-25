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Матюшевский: с планами заимствований все остается в силе
26.06.2017 13:51 — Новости Экономики | БДГ
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 26 июня раскрыл подробности размещения евробондов.
Он отметил, что 60% евробондов приобрели американские инвесторы, 25% - британские, передает
При этом первый вице-премьер подчеркнул, что размещение евробондов не повлияет на планы по привлечению средств.
"Мы не планируем дополнительных заимствований на этот год, кроме того, что было заявлено ранее. С этими планами заимствований все остается в силе", - сказал он.
Кроме того, Василий Матюшевский заявил, что продолжаются переговоров с МВФ. При том, что часть отраженных в программе вопросов Минск реализует, не дожидаясь их окончания.
Напомним, что Беларусь
Экономисты говорят, что Минску
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Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 26 июня раскрыл подробности размещения евробондов.
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