ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Матюшевский: с планами заимствований все остается в силе

26.06.2017 13:51 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 26 июня раскрыл подробности размещения евробондов.

Он отметил, что 60% евробондов приобрели американские инвесторы, 25% - британские, передает БЕЛТА.

При этом первый вице-премьер подчеркнул, что размещение евробондов не повлияет на планы по привлечению средств.

"Мы не планируем дополнительных заимствований на этот год, кроме того, что было заявлено ранее. С этими планами заимствований все остается в силе", - сказал он.

Кроме того, Василий Матюшевский заявил, что продолжаются переговоров с МВФ. При том, что часть отраженных в программе вопросов Минск реализует, не дожидаясь их окончания.

Напомним, что Беларусь разместила еврооблигации в объеме 1,4 млрд долларов. Евробонды размещены двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%. Организаторами размещения выступили Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

Экономисты говорят, что Минску очень нужны деньги и не важно, под какие проценты. В проспекте еврооблигаций Беларусь предупредила инвесторов о возможных рисках в стране. Значительную часть среди них занимают риски, связанные с Россией.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 26 июня раскрыл подробности размещения евробондов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Африка - перспективный континент будущего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика