Доллар и евро подешевели в понедельник

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник 26 июня.

Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют на вторник 27 июня:

доллар США — 1,9221 рубля

евро — 2,1515 рубля

100 российских рублей — 3,2564 рубля

Таким образом, на торгах в понедельник доллар и евро несколько подешевели. На минувшей неделе валюты дорожали три дня подряд и обновили трехмесячные максимумы из-за снижения цен на нефть, однако к пятнице и в понедельник рост их стоимости прекратился.

Российский рубль 26 июня подорожал — на 0,79%, за 100 рублей РФ теперь в обменниках Беларуси берут на 2,55 копейки больше. Российский рубль укрепился на воне поднимающихся цен на нефть: баррель марки Brent в понедельник стоит порядка 45,5-45,8 доллара.