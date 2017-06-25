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Доллар и евро подешевели в понедельник

26.06.2017 13:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник 26 июня.

Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют на вторник 27 июня:

  • доллар США — 1,9221 рубля
  • евро — 2,1515 рубля
  • 100 российских рублей — 3,2564 рубля 

Таким образом, на торгах в понедельник доллар и евро несколько подешевели. На минувшей неделе валюты дорожали три дня подряд и обновили трехмесячные максимумы из-за снижения цен на нефть, однако к пятнице и в понедельник рост их стоимости прекратился.

Российский рубль 26 июня подорожал — на 0,79%, за 100 рублей РФ теперь в обменниках Беларуси берут на 2,55 копейки больше. Российский рубль укрепился на воне поднимающихся цен на нефть: баррель марки Brent в понедельник стоит порядка 45,5-45,8 доллара.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На минувшей неделе доллар обновлял трехмесячные максимумы, однако американская валюта вновь начала дешеветь.

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