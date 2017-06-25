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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июня 2017 года
26.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Первый за долгое время рост цен, который был зафиксирован неделей ранее, пока не получил продолжения.
Из 25 полных недель текущего года 4 завершились без изменения цен. 5 раз индекс опускался на 0,1%, 6 раз на 0,2%, ещё 8 раз недельное снижение превышало 0,2%. И только в двух случаях цены по итогам недели выросли.
Минувшая неделя отметилась резким скачком курса доллара. Если вторичный рынок данное событие проигнорировал, то “первичку” ослабление рубля затронуло. Цены на подавляющее число новостроек привязаны к долларовому эквиваленту, но есть и такие, где такая привязка отсутствует. За неделю они ощутимо подешевели в USD, что сказалось и на среднерыночной цене.
За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,4% и составляет сейчас 1120 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Объём предложения квартир продолжил сокращаться. За неделю число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,9%. При этом, изменения у разных типов квартир могли сильно отличаться. Так, на 3,1% сократилось предложение 1-комнатных квартир, 2- и 3-комнатных стало меньше на 0,3% и 0,8%, соответственно. В то же время выросло количество 4-комнатных квартир (+2,2%).
За последние 2 недели общее предложение квартир на вторичном рынке сократилось сильнее, чем за 10 предыдущих.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 26 июня следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Существенных изменений по сравнению с предыдущей неделей отмечено не было. Выросли только цены на 3-и 4-комнатные квартиры (+0,1-0,2%), динамика у “однушек” и “двушек” была нулевой.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 26 июня выглядит следующим образом:
По сравнению с предыдущей неделей средний уровень цен не изменился лишь во Фрунзенском районе. В Октябрьском, Ленинском, Заводском и Московском цены снизились на 0,1-0,7%. В Первомайском, Партизанском, Советском и Центральном рост составил 0,2-0,6%. Примечательно, что вторую неделю подряд рост цен наблюдается в “дорогих” районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 695 $/м2 (-0,3%), Витебск – 536 $/м2 (+0,3%), Гомель – 556 $/м2 (+0,5%), Гродно – 707 $/м2 (+0,6%), Могилев – 579 $/м2 (+1,0%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 2,7% и составляет 2 861 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,3% и составляет 1429 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,5% до 817 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 19 по 26 июня 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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