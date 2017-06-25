Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июня 2017 года

Первый за долгое время рост цен, который был зафиксирован неделей ранее, пока не получил продолжения. Индекс цен на квартиры в Минске за неделю не изменился и по-прежнему находится у отметки в 1139 $/м2.

Из 25 полных недель текущего года 4 завершились без изменения цен. 5 раз индекс опускался на 0,1%, 6 раз на 0,2%, ещё 8 раз недельное снижение превышало 0,2%. И только в двух случаях цены по итогам недели выросли.



