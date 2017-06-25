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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июня 2017 года

26.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Первый за долгое время рост цен, который был зафиксирован неделей ранее, пока не получил продолжения. Индекс цен на квартиры в Минске за неделю не изменился и по-прежнему находится у отметки в 1139 $/м2.

Из 25 полных недель текущего года 4 завершились без изменения цен. 5 раз индекс опускался на 0,1%, 6 раз на 0,2%, ещё 8 раз недельное снижение превышало 0,2%. И только в двух случаях цены по итогам недели выросли.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июня 2017 года

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Минувшая неделя отметилась резким скачком курса доллара. Если вторичный рынок данное событие проигнорировал, то “первичку” ослабление рубля затронуло. Цены на подавляющее число новостроек привязаны к долларовому эквиваленту, но есть и такие, где такая привязка отсутствует. За неделю они ощутимо подешевели в USD, что сказалось и на среднерыночной цене.

За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,4% и составляет сейчас 1120 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июня 2017 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июня 2017 года

Объём предложения квартир продолжил сокращаться. За неделю число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,9%. При этом, изменения у разных типов квартир могли сильно отличаться. Так, на 3,1% сократилось предложение 1-комнатных квартир, 2- и 3-комнатных стало меньше на 0,3% и 0,8%, соответственно. В то же время выросло количество 4-комнатных квартир (+2,2%).

За последние 2 недели общее предложение квартир на вторичном рынке сократилось сильнее, чем за 10 предыдущих.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 26 июня следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июня 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июня 2017 года

Существенных изменений по сравнению с предыдущей неделей отмечено не было. Выросли только цены на 3-и 4-комнатные квартиры (+0,1-0,2%), динамика у “однушек” и “двушек” была нулевой.

Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 26 июня выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июня 2017 года

По сравнению с предыдущей неделей средний уровень цен не изменился лишь во Фрунзенском районе. В Октябрьском, Ленинском, Заводском и Московском цены снизились на 0,1-0,7%. В Первомайском, Партизанском, Советском и Центральном рост составил 0,2-0,6%. Примечательно, что вторую неделю подряд рост цен наблюдается в “дорогих” районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июня 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июня 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 695 $/м2 (-0,3%), Витебск – 536 $/м2 (+0,3%), Гомель – 556 $/м2 (+0,5%), Гродно – 707 $/м2 (+0,6%), Могилев – 579 $/м2 (+1,0%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 2,7% и составляет 2 861 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,3% и составляет 1429 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,5% до 817 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 19 по 26 июня 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...

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