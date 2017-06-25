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Посла Украины вызвали в МИД Беларуси из-за "тенденциозных высказываний в СМИ"

26.06.2017 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси в связи с «тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения «Славянское братство – 2017». Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Речь идет о высказывании дипломата на конференции Ostrogorsky Forum 19 июня, где Кизим резко прокомментировал недавние учения Беларуси, России и Сербии:

— Мой военный атташе поехал туда, для них устроили показательный фарс. Им показали театрализованное представление по захвату террористической группы на дамбе. Очень классно сделано. А сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе. Надо демонстрировать большую открытость.

(Будет дополнено)

 
 
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Речь идет о резком комментарии дипломата в отношении недавних учений Беларуси, России и Сербии "Славянское братство - 2017".

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