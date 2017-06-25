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Посла Украины вызвали в МИД Беларуси из-за "тенденциозных высказываний в СМИ"
26.06.2017 15:01 — Новости Экономики | Tut.by
Посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси в связи с «тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения «Славянское братство – 2017». Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.
Речь идет о
— Мой военный атташе поехал туда, для них устроили показательный фарс. Им показали театрализованное представление по захвату террористической группы на дамбе. Очень классно сделано. А сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе. Надо демонстрировать большую открытость.
(Будет дополнено)
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Речь идет о резком комментарии дипломата в отношении недавних учений Беларуси, России и Сербии "Славянское братство - 2017".
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