Посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси в связи с «тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения «Славянское братство – 2017». Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Речь идет о высказывании дипломата на конференции Ostrogorsky Forum 19 июня, где Кизим резко прокомментировал недавние учения Беларуси, России и Сербии:

— Мой военный атташе поехал туда, для них устроили показательный фарс. Им показали театрализованное представление по захвату террористической группы на дамбе. Очень классно сделано. А сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе. Надо демонстрировать большую открытость.

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