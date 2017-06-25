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Шейман доложил Лукашенко о развитии АПК и ситуации в Оршанском районе

26.06.2017 15:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами президента Беларуси Виктора Шеймана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Среди рассмотренных на встрече вопросов — развитие агропромышленной сферы в составе Управления делами, создание новых производств, а также ситуация на ряде предприятий в Оршанском районе, в отношении которых Виктору Шейману было поручено тщательно проанализировать текущее состояние дел.

Главе государства доложено о реформировании холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи». Стоит задача развивать в организациях холдинга замкнутый цикл, включающий производство, переработку и реализацию продукции.

Ранее часть активов агрохолдинга в Брестской и Витебской областях была передана в коммунальную собственность. Оставшиеся предприятия будут модернизированы, в том числе с учетом необходимости активной работы по продвижению конечной продукции в различные страны и регионы мира, освоения новых направлений производства, в частности индюшатины.

Обсуждена также работа ООО «Белагроферт». Это предприятие расположено в Гродненской области и занимается выпуском новых видов удобрений. Первый этап мощностью 120 тыс. т в год уже запущен. Второй этап аналогичной мощности будет реализован в 2017—2018 годах. На 2019−2020 годы запланирована реализация третьего этапа по выпуску микробиологических и комплексных органоминеральных удобрений. Как результат, будут созданы новые высокооплачиваемые рабочие места.

Виктор Шейман также доложил о проведенных проверках на предприятиях Оршанского района, среди которых инструментальный завод, завод приборов автоматического контроля, авиаремонтный завод. В отношении развития соответствующих производств ведется активная совместная работа с Советом Министров и местными властями, определены перспективы. Основная задача — выпуск качественной востребованной продукции как внутри, так и за пределами страны.

Главе государства было подробно доложено о работе авиаремонтного завода, существующих проблемных вопросах, перспективах освоения новых рынков. Александр Лукашенко поручил проанализировать результаты выполнения инвестиционных обязательств собственниками предприятия и в целом реализацию распоряжений президента в отношении завода, которые были подписаны в 2011 и 2016 годах.

 
 
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Виктор Шейман также доложил о проведенных проверках на предприятиях Оршанского района, среди которых инструментальный завод, завод приборов автоматического...

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