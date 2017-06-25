Шейман доложил президенту о делах в АПК и развитии Орши

МИНСК, 26 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана и поинтересовался у него вопросами АПК в составе этой структуры и развитием новых производств в Оршанском районе Витебской области.



© Sputnik / Виктор Толочко Подходы к развитию Орши применят в Бобруйске, Барановичах и Борисове

Ранее Лукашенко поручил Шейману тщательно проанализировать положение дел на некоторых предприятиях Оршанского района. Этот регион находится на особом контроле у белорусских властей, принято решение дать его промышленности новую жизнь.

"Среди рассмотренных на встрече вопросов — развитие агропромышленной сферы в составе Управления делами, создание новых производств, а также ситуация на ряде предприятий в Оршанском районе, в отношении которых Виктору Шейману было поручено тщательно проанализировать текущее состояние дел", – сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

В частности, Шейман доложил президенту о том, как идет реформирование одного из крупнейших предприятий в сфере АПК Беларуси – агрокомбината "Мачулищи". Сегодня это предприятие, представляющее собой агропромышленный холдинг, входит в состав Управделами президента. Поставлена задача развивать в организациях холдинга замкнутый цикл, включающий производство, переработку и реализацию продукции. Ранее часть активов агрохолдинга в Брестской и Витебской областях была передана в коммунальную собственность. Оставшиеся предприятия будут модернизированы, в том числе с учетом необходимости активной работы по продвижению конечной продукции в различные страны и регионы мира, освоения новых направлений производства, в частности мяса индейки.

Обсуждена также работа ООО "Белагроферт". Это предприятие расположено в Гродненской области и занимается выпуском новых видов удобрений. Первая очередь предприятия мощностью 120 тысяч тонн в год уже введена в эксплуатацию, вторую очередь планируется сдать до конца 2018 года, на 2019-2020 годы запланирована реализация третьего этапа по выпуску микробиологических и комплексных органоминеральных удобрений.

Шейман также доложил о проведенных проверках на предприятиях Оршанского района, среди которых инструментальный завод, завод приборов автоматического контроля, авиаремонтный завод. По этим предприятиям ведется совместная работа с правительством и местными властями, определены перспективы.

Главе государства было подробно доложено о работе авиаремонтного завода, существующих проблемных вопросах, перспективах освоения новых рынков. Лукашенко поручил проанализировать результаты выполнения инвестиционных обязательств собственниками предприятия и в целом реализацию распоряжений президента в отношении завода, которые были подписаны в 2011 и 2016 годах.