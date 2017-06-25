В новом выпуске проекта «Закон по полкам» Владимир Несмашный расскажет о том, можно ли арендовать под торговый объект площади бывшего стройтреста в жилом доме, как уволиться при согласии директора, но без разрешения исполкома, что и когда сообщать в Торговый реестр.

Программа выйдет в эфир во вторник, 27 июня, в 15.00. Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group ответит на вопросы, пришедшие на электронный адрес air@tutby.com или оставленные в комментариях под прямым эфиром в паблике TUT.BY в социальной сети Facebook .