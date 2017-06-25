Министерство антимонопольного регулирования и торговли хочет, чтобы ритейлеры в открытом доступе публиковали условия попадания товаров на так называемые премиальные полки в магазинах. Продавать места в зале запрещено законом, сказал сегодня журналистам глава ведомства Владимир Колтович.



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Несколько недель назад четыре белорусских производителя пожаловались в МАРТ на торговые сети. Им не нравится, что все топовые позиции в магазинах на несколько месяцев, а иногда и лет заняты поставщиками импортных товаров. Отечественные компании считают это нарушением конкуренции и создает сложности для развития.

Министерство начало расследование и сейчас пытается выработать единые и открытые правила для бизнеса.

— Мы полагаем, что цивилизованным является такая схема, когда торговая организация в открытом доступе публикует условия размещения на конкретных полках в торговом зале. Все знают, что есть премиальные места, где товар продается лучше, а есть плохие — где значительно хуже. Любой поставщик вправе знать, как ему попасть, например, в прикассовую зону, — объяснил позицию МАРТа Владимир Колтович.

В условиях попадания на полки не может быть прописано денежное вознаграждение. Это закон запрещает. Премиум-места сети раздают тем, кто дает ритейлерам больше выручки: много продает, проводит акции и дегустации. Так уже можно.

— Все хотят разместиться в прикассовой зоне. Но нам один из производителей заявил, что при контакте с определенной сетью ему заявили, что это место продано конкурентам на полтора года вперед, — рассказал министр. — Возникает вопрос, почему я как поставщик, поставляющий аналогичный товар, не был проинформирован об условиях реализации этого места.

На первоначальном этапе МАРТ предлагает торговым сетям добровольно вывесить у себя на сайте информацию о «стоимости» полок. Тем, кто откажется, сначала обещают лишь общественное осуждение. Реальные санкции появятся после принятия изменений в закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания». Там будет предусмотрена обязанность торговых организаций в открытом доступе информировать поставщиков об условиях попадания на так называемые продающие места.

— У нас нет желания кого-то за что-то наказать. Мы учимся работать и конкурировать. Должна быть культура ведения бизнеса и уважение друг к другу, — считает Владимир Колтович.