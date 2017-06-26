Правительство прогнозирует рост экономики. Но кризис не спрячешь

Первый вице-премьер Василий Матюшевский 26 июня заверил депутатов, что «мы постепенно выходим на траекторию восстановления экономики».

В целом прозвучали радужные прогнозы, но при ответах на вопросы Матюшевский и другие представители правительства были вынуждены рассказать о недостаточности финансирования, неоходимости сокращать расходы и оптимизировать (то есть, опять-таки сокращать) кадры.

Оптимизм правительства

Отчет правительства в Овальном зале перед занавесом весенней сессии Национального собрания первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский 26 июня построил на позитиве. По его словам, «задача по темпам роста ВВП на первое полугодие выполняется с опережением – 100,9% (при задании 100,2%)». В переводе с бюрократического языка это значит, что рост пока не составил и 1%, но это больше, чем ожидали.

Василий Матюшевский признал, что «ошибки «излишнего оптимизма» – нам известны. Поэтому взяты более сдержанные оценки как развития экономики, так и внешних рынков». Первый вице-премьер рассказал, что на заседании правительства 13 июня рассматривали два сценария развития белорусской экономики – целевой (для прогноза) и консервативный (для формирования бюджета). В следующем году белорусские власти прогнозируют рост ВВП в 101,1%.

Для расчетов бюджета белорусское правительство взяло цену на нефть марки Urals на уровне $40 за баррель в 2018 году (cредняя цена на нефть марки Urals за январь – май 2017 года составляла $ 51,29 за баррель), курс российского рубля к доллару – 70 рублей за 1 доллар (сейчас 58,94 рублей за доллар), прирост российской экономики – не выше 1,5% (Минэкономразвития РФ ожидает 2%).

«Эти параметры очень близки к оценкам российских коллег в бюджетном сценарии России», – заверил Василий Матюшевский.

Чем белорусскому правительству действительно можно сейчас гордится, так это достижением по показателю инфляции: прогнозировали, что по итогам полугодия будет 6,7%, а получили – 2,7%. Впрочем, первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой по итогам 2017 года ожидает инфляцию не более 6-6,5% (об этом он рассказал сегодня журналистам, подчеркнув, что нынешние 2,7% за полугодие – это исторический минимум), а на следующий год инфляция заложена в пределах 7%.

Остальные озвученные представителями правительства достижения белорусской экономики выглядели неоднозначно: и рентабельность продаж выросла до 7,4%, и средняя зарплата выросла до 776,7 рублей (депутат Валерий Гайдукевич даже поинтересовался методикой расчетов), стабилизирована ситуация в машиностроении (первый вице-премьер сослался на самый низкий за последние 5 лет уровень складских запасов), сельхозорганизации Беларуси демонстрируют улучшение финансовых показателей...

Однако при ответе на вопросы депутатов нет-нет, да и выглядывали уши кризиса. Так, депутат Леонид Брич беспокоился превышением порога кредитной безопасности Беларуси и интересовался возможностью пополнения бюджета за счет приватизации. Василий Матюшевский сказал, что приватизация – лишь один из инструментов. При этом первый вице-премьер прямо признал, что большинство белорусских госпредприятий не платят дивидендов.

При этом в отношении 600 наиболее крупных госпредприятий отсутствует интерес глобальных инвесторов – они совсем не стремятся приобретать их активы. «У многих предприятий серьезная долговая нагрузка и как объект инвестиций они не интересны», – пояснил чиновник.

Спорный транспортный налог

Наибольший интерес со стороны депутатского корпуса вызвала тема так называемого «транспортного налога» (сбора за допуск к движению). Депутат Ольга Политика напомнила, что только в 2014 году собранные с помощью этой меры средства делились поровну между дорогами республиканского назначения и местными дорогами. Плательщик сбора, как правило, в основном пользуется местными дорогами и улицами, однако в 2017 году на их поддержание уходило лишь 38,7% собранных средств.

По словам Ольги Политико, предполагается, что облисполкомы возьмут валютный кредит на ремонт местных дорог, однако возмещать заем они будут за счет рублевого «транспортного налога», а значит стоимость ремонта дорог окажется высокой. Депутат предложила, чтобы валютный кредит правительство брало для ремонта дорог республиканского назначения, а 70% «транспортного налога» предоставили для местных дорог.

Первый вице-премьер заверил депутата, что понимает ее беспокойство, что проблема действительно существует из-за недостатка источников финансирования, но предложил совместно с депутатским корпусов искать решение при подготовке трехлетнего бюджета Беларуси до 2020 года. Что касается валютного кредита на ремонт дорог, то, по словам Василия Матюшевского, это лишь один из вариантов.

Депутат Валентин Милошевский обратил внимание, что техосмотр и последующую плату «транспортного налога» приходится делать после смены собственника автомобиля. В Минтрансе депутата заверили, что на необходимости уплаты этого сбора настаивает Минфин. В свою очередь заместитель министра финансов Дмитрий Кийко сказал, что речь идет лишь об исполнении нормативного акта, «и не скажу, что сегодня Министерство финансов против (отмены сбора в случае смены собственника – БДГ)».

Опять подключилась депутат Ольга Политико, которая напомнила, что лишь в 2014 и 2015 года уплата «транспортного налога» соответствовала планам, а потом «люди перестали проходить техосмотры». Дмитрий Кийко в свою очередь сослался на то, что существует сложность распределения средств на ремонт дорог между регионами. Очевидно следует понимать так, что есть какие-то регионы, которые отказываются от собранных на их территории денег и скорее готовы брать валютный кредит...

Депутат Людмила Нежевич опять подняла вопрос с ремонтом местных дорог. Она обратила внимание, что в агрогородках и райцентрах такие дороги передают на баланс ЖКХ, а у того нет средств на ремонт. В свою очередь первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Олег Поскробко сослался на опыт Брестской и Гомельской областей, где все местные дороги передали в ведение «дорожников» и это, по его словам, показало свою эффективность.

Вопрос ремонта дорог, а также распределения между регионами и центром средств «дорожного налога» оказался одним из самых животрепещущих при обсуждении между депутатами и представителями правительства. Результаты этих дискуссий будут заметны уже при подготовке бюджета Беларуси на будущий год.

Справка БДГ