Шесть зданий завода «Легмаш» в Орше запланированы под снос. Это сделают для вовлечения в хозоборот неиспользуемого имущества Оршанского района, сообщает сайт фонда «Витебскоблимущество».



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Снести должны три производственных корпуса, магазин заказов, склад и недостроенное здание. Все объекты находятся в переулке Восточный.

План вовлечения в хозоборот неиспользуемой недвижимости государственной и негосударственной собственности оршанские власти и фонд «Витебскоблимущество» разработали «во исполнение поручения Александра Лукашенко по реализации комплексного плана первоочередных мер по развитию Оршанского района».

Таблица содержит около 100 объектов недвижимости в Орше и районе. Часть из них попытаются продать, сдать в аренду или перепрофилировать, что-то законсервируют, что-то снесут.

Кроме объектов «Легмаша», под снос, в частности, пойдут Туманичский сельский Дом культуры, градирня (охладительная башня) инструментального завода, конюшня в Борздовском сельсовете, некоторые здания филиала № 7 «Оршастройматериалы», стройтреста № 18 и «Оршатеплосетей».

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