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В Орше снесут 6 зданий завода "Легмаш"
27.06.2017 07:21 — Новости Экономики | Tut.by
Шесть зданий завода «Легмаш» в Орше запланированы под снос. Это сделают для вовлечения в хозоборот неиспользуемого имущества Оршанского района,
Снести должны три производственных корпуса, магазин заказов, склад и недостроенное здание. Все объекты находятся в переулке Восточный.
План вовлечения в хозоборот неиспользуемой недвижимости государственной и негосударственной собственности оршанские власти и фонд «Витебскоблимущество» разработали «во исполнение поручения Александра Лукашенко по реализации комплексного плана первоочередных мер по развитию Оршанского района».
Таблица содержит около 100 объектов недвижимости в Орше и районе. Часть из них попытаются продать, сдать в аренду или перепрофилировать, что-то законсервируют, что-то снесут.
Кроме объектов «Легмаша», под снос, в частности, пойдут Туманичский сельский Дом культуры, градирня (охладительная башня) инструментального завода, конюшня в Борздовском сельсовете, некоторые здания филиала № 7 «Оршастройматериалы», стройтреста № 18 и «Оршатеплосетей».
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Это сделают для вовлечения в хозоборот неиспользуемого имущества Оршанского района.
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