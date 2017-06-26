Оршанский льнокомбинат планирует открыть фирменные магазины в Москве и регионах России

Оршанский льнокомбинат планирует в ближайшее время открыть фирменные магазины в Москве и регионах России, сообщила на пресс-конференции в Минске заместитель генерального директора предприятия по коммерческим вопросам Маргарита Бурачевская.

По словам замгендиректора, российский рынок — стратегически важный для предприятия. Восточная соседка занимает 14% в общем объеме экспорта льнокомбината, в основном это оптовая торговля тканями.

«В текущем году мы ставим смелую задачу прирасти в экспорте на 20%, в том числе за счет продажи готовых изделий — домашнего текстиля. Достичь это мы планируем за счет открытия первого розничного магазина в Москве и нескольких — в российских регионах, а также за счет подписания ряда контрактов с несколькими крупными торговыми сетями России», — отметила Маргарита Бурачевская.

По ее мнению, поможет в продвижении продукции предприятия и ярмарка-продажа белорусских товаров в рамках Форума регионов России и Беларуси в Москве (28 июня — 2 июля). «Это важно для нас в плане установления контакта с покупателями и изучения их спроса. Хотим посмотреть, какая продукция будет наиболее востребованной», — сказала заместитель гендиректора.

Оршанский льнокомбинат — единственное в Беларуси и самое крупное в странах СНГ и Европы предприятие по производству льняных тканей. Комбинат начинался с небольшой льночесальной фабрики в декабре 1930 года. Сейчас в составе предприятия — фабрики по производству тарных тканей из короткого льноволокна, пряжи и суровья из длинного льноволокна, отделочная фабрика по выпуску готовых бытовых тканей, швейная фабрика.

На предприятии завершается очередной этап реконструкции, в том числе за счет средств Экспортно-импортного банка Китая. Кредитное соглашение с этим банком, подписанное 30 декабря 2015 года, предусматривает выделение на льготных условиях 51,8 млн долларов для второго этапа модернизации льнокомбината с расширением производства.