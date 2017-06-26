В Беларуси скорректируют законы об инвестициях и приватизации

В Беларуси планируется корректировка законов об инвестициях и приватизации госимущества.

Как заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на закрытии второй сессии Совета Республики, в межсессионный период следует сосредоточиться на решении задач, способствующих динамичному социально-экономическому развитию страны, прежде всего на подготовке закона о республиканском бюджете на 2018 год, а также законопроектов, совершенствующих налоговую систему и упорядочивающих бюджетные отношения, передает БелТА .

Также предстоит работа над законопроектами, направленными на корректировку норм Банковского кодекса, законов "О несостоятельности и банкротстве", "О защите прав потребителей", в перспективе - корректировка законов "Об инвестициях", "О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества" и других.

В целом, заявил Михаил Мясникович, к осенней сессии предстоит решить много задач по дополнительным мерам по обеспечению экономической безопасности и социальной стабильности. «Важно, чтобы к принимаемым законам была социальная лояльность, чтобы они отвечали желаниям общества», - отметил он.

Так, в план подготовки законопроектов на 2018 год предложено включить законопроекты об электроэнергетике, о корректировке законов о поддержке малого и среднего бизнеса, об обращении с отходами, о рекламе, об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования. Также Совет Республики завершает подготовку проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах", который в октябре будет внесен в Палату представителей.

Напомним, что условия программы Беларуси с Международным валютным фондом предусматривают приватизацию десяти предприятий. Пока перечень таких предприятий не согласован на государственном уровне.

Между тем первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, выступая 26 июня на совместном заседании палат парламента, заявил, что предстоит скрупулезно инвентаризировать законодательство в сфере инвестиций, поскольку «эффективные инвестиции - это, безусловно, успешные предприятия, занятость на новых рабочих местах, наращивание экспорта». По словам вице-премьера, в этой сфере есть ряд системных вопросов, требующих решения.