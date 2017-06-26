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В Беларуси скорректируют законы об инвестициях и приватизации
27.06.2017 10:52 — Новости Экономики | БДГ
В Беларуси планируется корректировка законов об инвестициях и приватизации госимущества.
Как заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на закрытии второй сессии Совета Республики, в межсессионный период следует сосредоточиться на решении задач, способствующих динамичному социально-экономическому развитию страны, прежде всего на подготовке закона о республиканском бюджете на 2018 год, а также законопроектов, совершенствующих налоговую систему и упорядочивающих бюджетные отношения, передает
Также предстоит работа над законопроектами, направленными на корректировку норм Банковского кодекса, законов "О несостоятельности и банкротстве", "О защите прав потребителей", в перспективе - корректировка законов "Об инвестициях", "О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества" и других.
В целом, заявил Михаил Мясникович, к осенней сессии предстоит решить много задач по дополнительным мерам по обеспечению экономической безопасности и социальной стабильности. «Важно, чтобы к принимаемым законам была социальная лояльность, чтобы они отвечали желаниям общества», - отметил он.
Так, в план подготовки законопроектов на 2018 год предложено включить законопроекты об электроэнергетике, о корректировке законов о поддержке малого и среднего бизнеса, об обращении с отходами, о рекламе, об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования. Также Совет Республики завершает подготовку проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах", который в октябре будет внесен в Палату представителей.
Напомним, что условия программы Беларуси с Международным валютным фондом
Между тем первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, выступая 26 июня на совместном заседании палат парламента, заявил, что предстоит скрупулезно инвентаризировать законодательство в сфере инвестиций, поскольку «эффективные инвестиции - это, безусловно, успешные предприятия, занятость на новых рабочих местах, наращивание экспорта». По словам вице-премьера, в этой сфере есть ряд системных вопросов, требующих решения.
Кроме того, в течение месяца
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В Беларуси планируется корректировка законов об инвестициях и приватизации госимущества.
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