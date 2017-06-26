ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси скорректируют законы об инвестициях и приватизации

27.06.2017 10:52 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси планируется корректировка законов об инвестициях и приватизации госимущества.

Как заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на закрытии второй сессии Совета Республики, в межсессионный период следует сосредоточиться на решении задач, способствующих динамичному социально-экономическому развитию страны, прежде всего на подготовке закона о республиканском бюджете на 2018 год, а также законопроектов, совершенствующих налоговую систему и упорядочивающих бюджетные отношения, передает БелТА.

Также предстоит работа над законопроектами, направленными на корректировку норм Банковского кодекса, законов "О несостоятельности и банкротстве", "О защите прав потребителей", в перспективе - корректировка законов "Об инвестициях", "О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества" и других.

В целом, заявил Михаил Мясникович, к осенней сессии предстоит решить много задач по дополнительным мерам по обеспечению экономической безопасности и социальной стабильности. «Важно, чтобы к принимаемым законам была социальная лояльность, чтобы они отвечали желаниям общества», - отметил он.

Так, в план подготовки законопроектов на 2018 год предложено включить законопроекты об электроэнергетике, о корректировке законов о поддержке малого и среднего бизнеса, об обращении с отходами, о рекламе, об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования. Также Совет Республики завершает подготовку проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах", который в октябре будет внесен в Палату представителей.

Напомним, что условия программы Беларуси с Международным валютным фондом предусматривают приватизацию десяти предприятий. Пока перечень таких предприятий не согласован на государственном уровне.

Между тем первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, выступая 26 июня на совместном заседании палат парламента, заявил, что предстоит скрупулезно инвентаризировать законодательство в сфере инвестиций, поскольку «эффективные инвестиции - это, безусловно, успешные предприятия, занятость на новых рабочих местах, наращивание экспорта». По словам вице-премьера, в этой сфере есть ряд системных вопросов, требующих решения.

Кроме того, в течение месяца может быть подписан пакет документов по упрощению ведения бизнеса. Он предусматривает упрощение открытия объектов, лицензирования, снижение налоговой нагрузки. Глобальную работу планируется проделать над законом о хозобществах, где заложен целый ряд новых норм, касающихся форм инвестирования и возможностей финансового оздоровления.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируется корректировка законов об инвестициях и приватизации госимущества.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Оршанский льнокомбинат планирует открыть фирменные магазины в Москве и регионах России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика