Лукашенко - президенту Вьетнама: нет необходимости говорить о том, что объединяет наши народы

Беларусь рассчитывает на развитие политических и торгово-экономических отношений с Вьетнамом. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом в узком составе.

«Думаю, нам с вами нет необходимости говорить о том, что объединяет наши народы. У нас с вами большая история добрых взаимоотношений. Белорусский народ с давних времен, особенно в трудные периоды вашей истории, был всегда рядом, — сказал глава белорусского государства. — Каждый вьетнамец хорошо помнит прошлую войну и ту цену, которую вы заплатили за свободу и независимость. Помним и знаем об этом и мы. Потому что мы были тогда рядом с вами на вьетнамской земле. Да и после этой ожесточенной войны мы всячески старались помочь своим вьетнамским братьям в восстановлении страны, народного хозяйства, в нормализации жизни».

«Мы всегда были и будем привержены подобным отношениям и подобному курсу. Мы очень рассчитываем на перспективу наших отношений, на торговлю между нашими странами, политические добрые отношения. Вы на нас всегда можете рассчитывать», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что сегодня предстоят не только переговоры с вьетнамским лидером, но и их совместная встреча с предпринимателями, бизнесменами, будут обсуждены проекты, которые могут быть реализованы как в Беларуси, так и во Вьетнаме. «И мы сделаем все, чтобы реализовать наши договоренности», — добавил глава государства.

Беларусь и Вьетнам имеют хорошую основу для укрепления и расширения сотрудничества, в ответ на это заявил президент Вьетнама Чан Дай Куанг.

«То, что мы уже сделали, — основа для укрепления и расширения наших связей. Я готов с вами обсуждать все меры для углубления сотрудничества. Особое внимание необходимо уделить развитию торгово-экономических связей», — сказал Чан Дай Куанг.

Президент Вьетнама отметил, что у Беларуси и Вьетнама общая многолетняя история, которая написана в том числе кровью. «Когда мы вели войну за независимость, вы были рядом с нами. Мы за это очень признательны и дорожим этим», — подчеркнул он.

Вьетнамский лидер добавил, что рад посещать с визитом красивую, героическую и гостеприимную Беларусь, и поблагодарил Александра Лукашенко от имени всей делегации за теплый и братский прием.