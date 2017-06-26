Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 3. О том, как строился дом на воде

«Этой ночью я разместил на сайте realt.byобъявление о продаже уникального строения, аналогов которому в нашей стране почти нет. Я продаю хаусбот или, если говорить по-русски, — плавдом!

Плавучие дома очень популярны во многих европейских странах, а также в США и Канаде. Даже у наших соседей, в России и Украине это направление достаточно развито, а у нас, в «стране голубых озер», где, казалось бы, сам бог велел — это пока невиданное диво.

Сам я немного увлекаюсь парусным спортом, а работаю в сфере торговли недвижимостью, так что сам плавучий дом для меня — есть ни что иное как сочетание работы и хобби. Идея построить такую конструкцию пришла ко мне года 3 назад, и я начал собирать информацию. Потом, во время поездки в Польшу, я увидел такой домик во плоти и укрепился в своем энтузиазме.

В одиночку создавать такое строение тяжело, поэтому я предложил друзьям поучаствовать в таком интересном проекте, и мы начали строительство. Прошлым летом было начато строительство понтона, который выполняет функцию фундамента. После длительных предварительных расчетов и выбора материалов и технологий мы начали закупать материал, обрабатывать детали и готовить к последующей сборке. Работали без спешки, потому что часто перед очередным этапом надо было убедиться, что все делаем правильно: посоветоваться-то не с кем, никто такое не строил.

Осенью понтон был полностью готов. Его площадь составляла чуть более 36 кв.м, а грузоподъемность превышала 3,5 тонны. Прежде чем ставить домик, мы хотели убедиться, что понтон выдержит зиму и вмерзание в лед для него безвредно. Испытание было пройдено на отлично и весной был построен домик.