ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 3. О том, как строился дом на воде

27.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A
Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 3. О том, как строился дом на воде

«Этой ночью я разместил на сайте realt.byобъявление о продаже уникального строения, аналогов которому в нашей стране почти нет. Я продаю хаусбот или, если говорить по-русски, — плавдом!

Плавучие дома очень популярны во многих европейских странах, а также в США и Канаде. Даже у наших соседей, в России и Украине это направление достаточно развито, а у нас, в «стране голубых озер», где, казалось бы, сам бог велел — это пока невиданное диво.

Сам я немного увлекаюсь парусным спортом, а работаю в сфере торговли недвижимостью, так что сам плавучий дом для меня — есть ни что иное как сочетание работы и хобби. Идея построить такую конструкцию пришла ко мне года 3 назад, и я начал собирать информацию. Потом, во время поездки в Польшу, я увидел такой домик во плоти и укрепился в своем энтузиазме.

В одиночку создавать такое строение тяжело, поэтому я предложил друзьям поучаствовать в таком интересном проекте, и мы начали строительство. Прошлым летом было начато строительство понтона, который выполняет функцию фундамента. После длительных предварительных расчетов и выбора материалов и технологий мы начали закупать материал, обрабатывать детали и готовить к последующей сборке. Работали без спешки, потому что часто перед очередным этапом надо было убедиться, что все делаем правильно: посоветоваться-то не с кем, никто такое не строил.

Осенью понтон был полностью готов. Его площадь составляла чуть более 36 кв.м, а грузоподъемность превышала 3,5 тонны. Прежде чем ставить домик, мы хотели убедиться, что понтон выдержит зиму и вмерзание в лед для него безвредно. Испытание было пройдено на отлично и весной был построен домик.  

Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 3. О том, как строился дом на воде
Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 3. О том, как строился дом на воде
Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 3. О том, как строился дом на воде

Итак, вот она плавдача! На понтоне площадью 36 метров квадратных стоит домик с площадью жилого помещения примерно 10,5 кв.м, с прилегающей конструкцией санузла. Материал стен — профилированный брус, кровля — ондулин, окна — деревянные (одно оборудовано москитной сеткой). Освещение — лампы на солнечных батареях и керосинки (хотя пока ламп хватало). Готовка — на портативной газовой плите Gefestи мангале. Снаружи дома оборудован рундук-скамьей для хранения инструментов и материалов. На веранде есть люк-холодильник.

В домике уже стоит мебель: раскладная тахта на 2 спальных места, стол, пуфики и кресла, вешалки для одежды и зеркало.

Плавдом полностью готов к эксплуатации! Это идеальный вариант для семейного и романтического отдыха, а также для любителей рыбалки и проведения времени на природе. Плавдом может стать как уникальным дополнением к уже имеющемуся жилому дому, так и абсолютно самостоятельным объектом владения и проведения досуга. Это невероятное ощущение, когда, глядя в окно, ты видишь озеро и лес прямо из него, встав с дивана и пройдя пару шагов, сигануть в воду, а вылезая из воды — сразу поставить греться чайник! Комфорт дома и романтика яхты — в одном флаконе!

Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 3. О том, как строился дом на воде
Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 3. О том, как строился дом на воде
Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 3. О том, как строился дом на воде
Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 3. О том, как строился дом на воде

Нам самим настолько понравилось то, что у нас получилось, что хотим построить в этом году еще один плавдом, но более интересный и сложный по конструкции. Поэтому и выставили нашего первенца на продажу, по сути, за себестоимость. Видя, какой интерес наш домик вызывает у отдыхающих и рыбаков, мы не исключаем, что попробуем поставить это дело в коммерческое русло, но сейчас пока что это все для души. И душевность эта почувствуется сразу, как только вы подниметесь на палубу плавучего дома!

Как говорилось ранее, строить мы собираемся нечто подобное, но более масштабное, поэтому если вдруг повезет в конкурсе, то раскладной мебели с местом для хранения спального белья мы были бы очень рады!»

Напомним, что принять участие в конкурсе может любой человек старше 18 лет, проживающий на территории Беларуси и который сейчас продает недвижимость. По условиям конкурса история должна быть интересной и полезной для наших читателей! Победитель получит кровать от мебельного торгового центра «Трюм».

С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

История № 1. «Однушка» в Чижовке за $45 тыс.: две утепленные лоджии, шикарный вид с 10-го этажа и хороший ремонт

История № 2. Сказка о целительной даче с плодоносным садом за $9,5 тыс.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наконец, подоспела третья история о продаже недвижимости! Прислал нам ее Петр Емельянов. Его история о доме на воде!

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Правительство прогнозирует рост экономики. Но кризис не спрячешь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика