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Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История № 3. О том, как строился дом на воде
27.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
«Этой ночью я разместил на сайте realt.byобъявление о продаже уникального строения, аналогов которому в нашей стране почти нет. Я продаю хаусбот или, если говорить по-русски, — плавдом!
Плавучие дома очень популярны во многих европейских странах, а также в США и Канаде. Даже у наших соседей, в России и Украине это направление достаточно развито, а у нас, в «стране голубых озер», где, казалось бы, сам бог велел — это пока невиданное диво.
Сам я немного увлекаюсь парусным спортом, а работаю в сфере торговли недвижимостью, так что сам плавучий дом для меня — есть ни что иное как сочетание работы и хобби. Идея построить такую конструкцию пришла ко мне года 3 назад, и я начал собирать информацию. Потом, во время поездки в Польшу, я увидел такой домик во плоти и укрепился в своем энтузиазме.
В одиночку создавать такое строение тяжело, поэтому я предложил друзьям поучаствовать в таком интересном проекте, и мы начали строительство. Прошлым летом было начато строительство понтона, который выполняет функцию фундамента. После длительных предварительных расчетов и выбора материалов и технологий мы начали закупать материал, обрабатывать детали и готовить к последующей сборке. Работали без спешки, потому что часто перед очередным этапом надо было убедиться, что все делаем правильно: посоветоваться-то не с кем, никто такое не строил.
Осенью понтон был полностью готов. Его площадь составляла чуть более 36 кв.м, а грузоподъемность превышала 3,5 тонны. Прежде чем ставить домик, мы хотели убедиться, что понтон выдержит зиму и вмерзание в лед для него безвредно. Испытание было пройдено на отлично и весной был построен домик.
Итак, вот она плавдача! На понтоне площадью 36 метров квадратных стоит домик с площадью жилого помещения примерно 10,5 кв.м, с прилегающей конструкцией санузла. Материал стен — профилированный брус, кровля — ондулин, окна — деревянные (одно оборудовано москитной сеткой). Освещение — лампы на солнечных батареях и керосинки (хотя пока ламп хватало). Готовка — на портативной газовой плите Gefestи мангале. Снаружи дома оборудован рундук-скамьей для хранения инструментов и материалов. На веранде есть люк-холодильник.
В домике уже стоит мебель: раскладная тахта на 2 спальных места, стол, пуфики и кресла, вешалки для одежды и зеркало.
Плавдом полностью готов к эксплуатации! Это идеальный вариант для семейного и романтического отдыха, а также для любителей рыбалки и проведения времени на природе. Плавдом может стать как уникальным дополнением к уже имеющемуся жилому дому, так и абсолютно самостоятельным объектом владения и проведения досуга. Это невероятное ощущение, когда, глядя в окно, ты видишь озеро и лес прямо из него, встав с дивана и пройдя пару шагов, сигануть в воду, а вылезая из воды — сразу поставить греться чайник! Комфорт дома и романтика яхты — в одном флаконе!
Нам самим настолько понравилось то, что у нас получилось, что хотим построить в этом году еще один плавдом, но более интересный и сложный по конструкции. Поэтому и выставили нашего первенца на продажу, по сути, за себестоимость. Видя, какой интерес наш домик вызывает у отдыхающих и рыбаков, мы не исключаем, что попробуем поставить это дело в коммерческое русло, но сейчас пока что это все для души. И душевность эта почувствуется сразу, как только вы подниметесь на палубу плавучего дома!
Как говорилось ранее, строить мы собираемся нечто подобное, но более масштабное, поэтому если вдруг повезет в конкурсе, то раскладной мебели с местом для хранения спального белья мы были бы очень рады!»
Напомним, что принять участие в
С условиями конкурса можно
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Наконец, подоспела третья история о продаже недвижимости! Прислал нам ее Петр Емельянов. Его история о доме на воде!
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