Минута политинформации: сколько стоят квартиры в столицах стран бывшего соцлагеря?

Мы отыскали данные о средней цене 1м2 в столицах и крупных городах 25 государств с социалистическим прошлым. В некоторых случаях пришлось самостоятельно рассчитывать медиану цен на основе данных из различных микрорайонов. “Сердце” бывшего социалистического блока, Россия, в наш анализ не включена, т.к. цены на квартиры в крупнейших городах восточной соседки мы совсем недавно уже сравнивали с Минском .

Бывший СССР

Среди стран бывшего Советского Союза, не входящих ныне в ЕС, лидируют по дороговизне жилья Минск и Киев. Любопытно, что в Баку, Астане и Алматы квартиры сегодня стоят дешевле, чем столице Беларуси – на уровне 1000-1100 $/м2. Ещё 3 года назад, когда Азербайджан и Казахстан наслаждались потоком нефтедолларов, цены на квартиры там находились у отметки в 2000 $/м2.

У остальных городов, по которым нам удалось найти информацию, цифры куда скромнее. В Тбилиси за 1 квадратный метр просят в среднем 830 $/м2, в Ташкенте, Кишиневе, Ереване и Бишкеке цены и того ниже – 550-700 $/м2.

В крупных городах Украины цены колеблются сегодня от 600 до 800 долларов за “квадрат”.

Балканский полуостров

Различия между крупными городами в этой части Европы ещё более существенные, особенно если речь идёт о представителях бывшей Югославии. Они стартуют с 830 $/м2 в македонском Скопье, за ним следуют боснийский Сараево (986), сербский Белград (1345) и хорватский Загреб (1880). Замыкает список словенская Любляна, где квартиры стоят в среднем 2180 $/м2.

У других крупных городов региона, Тираны, Софии и Бухареста, средний уровень цен на квартиры составляет 813, 1106 и 1353 $/м2, соответственно.

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