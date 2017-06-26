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Минута политинформации: сколько стоят квартиры в столицах стран бывшего соцлагеря?
27.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Мы отыскали данные о средней цене 1м2 в столицах и крупных городах 25 государств с социалистическим прошлым. В некоторых случаях пришлось самостоятельно рассчитывать медиану цен на основе данных из различных микрорайонов. “Сердце” бывшего социалистического блока, Россия, в наш анализ не включена, т.к. цены на квартиры в крупнейших городах восточной соседки мы совсем недавно уже
Бывший СССР
Среди стран бывшего Советского Союза, не входящих ныне в ЕС, лидируют по дороговизне жилья Минск и Киев. Любопытно, что в Баку, Астане и Алматы квартиры сегодня стоят дешевле, чем столице Беларуси – на уровне 1000-1100 $/м2. Ещё 3 года назад, когда Азербайджан и Казахстан наслаждались потоком нефтедолларов, цены на квартиры там находились у отметки в 2000 $/м2.
У остальных городов, по которым нам удалось найти информацию, цифры куда скромнее. В Тбилиси за 1 квадратный метр просят в среднем 830 $/м2, в Ташкенте, Кишиневе, Ереване и Бишкеке цены и того ниже – 550-700 $/м2.
В крупных городах Украины цены колеблются сегодня от 600 до 800 долларов за “квадрат”.
Балканский полуостров
Различия между крупными городами в этой части Европы ещё более существенные, особенно если речь идёт о представителях бывшей Югославии. Они стартуют с 830 $/м2 в македонском Скопье, за ним следуют боснийский Сараево (986), сербский Белград (1345) и хорватский Загреб (1880). Замыкает список словенская Любляна, где квартиры стоят в среднем 2180 $/м2.
У других крупных городов региона, Тираны, Софии и Бухареста, средний уровень цен на квартиры составляет 813, 1106 и 1353 $/м2, соответственно.
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Евросоюз
Цены на квартиры в крупных городах и столицах стран, которые стали членами ЕС, начинаются от 1100 $/м2 в польской Лодзи, а у основной массы городов находятся на уровне 1600-1800 $/м2. В тройке лидеров по дороговизне жилья расположились представители бывших Чехословакии и ГДР. В Праге средняя цена на квартиры составляет 2656 $/м2, в Дрездене 2799 $/м2. Что касается Берлина, то здесь средний уровень цен на конец мая равнялся 4604 $/м2.
Цены на квартиры и уровень жизни
Было бы неправильно оставить всё как есть, не сравнив цены с уровнем экономического благосостояния. Данные по средней зарплате в анализируемых городах не подходят, т.к. расчёт данного показателя редко совпадает с методологией Белстата. К тому же, между странами могут быть серьёзные отличия в той части зарплаты, которая уходит на налоги.
Для сравнения был использован другой показатель – ВВП на душу населения по паритету покупательской способности (ППС) за 2016 год. Он хорош тем, что учитывает не только работу экономики, но и отличия в уровне цен между странами.
Для получения детальной информации просто наведите курсор на точку в диаграмме.
Используя эти данные, мы на 80% можем объяснить различия в ценах на квартиры между крупными городами бывшего соцлагеря. Большинство представителей бывшего СССР и юго-восточной Европы расположились в "бедной" левой части графика, члены Евросоюза – в "богатой" правой.
Из столиц государств, где ВВП на душу населения выше, чем у нас, квартиры дешевле в Софии, Баку и Астане. В Киеве и Белграде, напротив, жильё дороже, хотя уровень жизни в целом по стране ниже.
Если провести на данном графике линию тренда, то Минск будет располагаться как раз на ней. Это означает, что цены на квартиры в целом соответствуют данному уровню ВВП на душу населения – они не завышены и не занижены.
Источники: realt.by, realt.ua, domik.ua, Credo Max Estimation, MBA Group Baku, immobilare.ro, inglannet.hu, domy.pl, krisha.kz, imot.bg, indicator.ba, cenovamapa.org, imovina.net, makler.ge, e-cadastre.am, stat.kg, panorama.com.al, crozilla.news, ober-haus.lt, nehnutelnosti.sk, e-prostor.gov.si, immowelt.de.
Использовалась последняя доступная информация.
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