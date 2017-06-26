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Первый зампред правления Нацбанка: Рост экономики тормозят не высокие ставки, а отсутствие идей

27.06.2017 11:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Замедление инфляции в Беларуси будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок и повысит ценовую доступность кредитов, но в сложившихся макроэкономических условиях одного лишь снижения ставок недостаточно для стимулирования кредитной активности, заявил первый заместитель председателя правления национального банка Тарас Надольный в интервью корпоративному изданию Беларусбанка.


Тарарс Надольный (в центре), фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В настоящее время номинальные процентные ставки по кредитам на рыночных условиях устойчиво приближаются к историческим минимумам. В банковском секторе наблюдается структурный избыток ликвидности. Иными словами, банки могут предоставить большой кредит по имеющимся ставкам, но этого не происходит», — отметил Надольный. Эту же информацию на днях подтвердил первый вице-премьер Василий Матюшевский, отметивший, что нынешние 15% по новым кредитам для юрлиц — это минимум за прошедшую пятилетку.

Причинами такой кредитной апатии Надольный видит два момента. «Во-первых, отсутствие эффективных инвестиционных проектов, на которые кредиты можно было бы привлечь. Второй — это огромная закредитованность предприятий. В итоге именно объем закредитованности, а не стоимость обслуживания кредитов оказывает основное давление на финансовое состояние предприятий. В современных макроэкономических условиях для субъектов хозяйствования важны не „подъемные процентные ставки“, а „подъемные идеи“ — инновации. Здесь стимулирующая монетарная политика бессильна», — подчеркнул он.

Первый зампред правления считает, что стране «необходимы высококлассные специалисты, которых будет вести за собой одаренный предприниматель-новатор». «А роль финансового сектора обеспечить такого предпринимателя ресурсами и индивидуальный подход банков к каждому субъекту хозяйствования. В этом смысле важной работой для банков является сотрудничество с малым и средним бизнесом», — добавил он.

Надольный заверил, что на системном уровне правительство и Нацбанк в последнее время предпринимают определенные шаги для того, чтобы банковский кредит не был чуть ли не единственным каналом инвестиционной поддержки.

 
 
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Тарас Надольный считает, что стране "необходимы высококлассные специалисты, которых будет вести за собой одаренный предприниматель-новатор".

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