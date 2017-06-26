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Канада снимает экономические санкции с Беларуси 12 июля

27.06.2017 11:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Процесс снятия с Беларуси канадских санкций, который начался больше года назад, завершится 12 июля, сообщает сайт правительства Канады. Беларусь исключат из списка стран, для экспорта в которые нужно разрешение Министерства иностранных дел и международной торговли Канады (Area Control List). Сегодня там находятся лишь Беларусь и Северная Корея.


Фото: Reuters

Канада ввела экономические санкции в отношении Беларуси в декабре 2006 года. Оттава объяснила свое решение желанием оказать давление на руководство Беларуси из-за нарушений прав человека.

В мае 2016 года МИД Канады заявил, что санкции будут отменены «в ответ на недавние позитивные события в Беларуси». В ведомстве уточнили, что имеют в виду конструктивную роль Минска в урегулировании конфликта в Украине, проведение президентских выборов в октябре 2015 года, которые не были отмечены «насилием и запугиванием, как на предыдущих выборах», и освобождение политзаключенных.

«Это решение согласуется с мерами, которые были приняты США и Евросоюзом в октябре 2015 года (США и ЕС заморозили санкции. — Прим. TUT.BY)», — говорилось в прошлогоднем сообщении ведомства.

В МИД Канады также отметили, что правительством Беларуси достигнут прогресс в ключевых областях в последние месяцы — в том числе освобождение политзаключенных и проведение президентских выборов в октябре 2015 года, которые не были отмечены «насилием и запугиванием, как на предыдущих выборах». Канада также признает конструктивную роль Беларуси в урегулировании ситуации на востоке Украины.

До недавнего времени Канаду в Беларуси представлял временный поверенный. 13 декабря 2016 года Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла Канады в Беларуси Стивена де Бора.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь исключат из списка стран, для экспорта в которые нужно разрешение МИД Канады. Сегодня там находятся лишь Беларусь и Северная Корея.

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