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Рейтинг Mastercard: скрытые достопримечательности Европы
27.06.2017 11:42 — Новости Экономики | БДГ
Собранные платежной системой рекомендации для путешественников помогут найти свежие идеи для планирования нового туристического маршрута внутри своей страны или за границей.
Список возглавил Астурийский регион в Северной Испании, где расположен монастырь Ковадонга. От этого места захватывает дух, оно не переполнено туристами, а отели, кафе, магазины и достопримечательности до сих пор сохранили приемлемые цены. Вторую строчку рейтинга Mastercard занимает Мальта, где расположен средневековый город Зеббуж. Третий в списке – регион Зальцкаммергут (Австрия), где находится озеро Гальштат.
ТОП рейтинг «
«Данные Mastercard о том, где и как люди предпочитают тратить деньги, помогли подготовить уникальные рекомендации. С ними путешественникам будет проще оценить туристические направления по их привлекательности, уровню цен и степени развития инфраструктуры, — комментирует Адам Блейк, глава Международного центра по исследованиям в сфере туризма в Борнмутском университете. — Статистика Mastercard в сочетании с рекомендациями местных экспертов в области туризма делают рейтинг полезным как для начинающих, так и для опытных путешественников».
Люди все чаще берут в поездки банковскую карту
Собираясь в отпуск, европейцы все чаще используют банковские карты – как во время планирования поездки, так и в самом путешествии. В 2016 году Mastercard провела опрос в 12
«Все больше людей по всему миру понимают, какие преимущества они получают, путешествуя без наличных, вне зависимости от целей поездки. Мы в Mastercard хотим помочь как туристам, так и деловым путешественникам получить максимальное удовольствие от поездки до, во время и после. Для этого мы разрабатываем надежные, инновационные и вместе с тем простые платежные решения. Наш рейтинг был создан, чтобы помочь путешественникам планировать свои поездки в те места, которые действительно стоит увидеть, получив при этом незабываемые впечатления», — отметил Хавьер Перес, президент по европейскому региону в Mastercard.
Чтобы избавить путешественников от лишних забот во время отдыха, Mastercard приготовила ряд рекомендаций:
● Узнайте, какие дополнительные услуги вы можете получить как держатель карты. Сервисы, связанные с безопасностью денежных средств и планированием путешествия (например, обмен валюты, оформление страховки, покупка дорожных чеков и т.д.), могут сделать вашу поездку еще комфортнее.
● Сообщите своему банку или финансовой организации, куда вы направляетесь. Так они смогут быстрее помочь вам в экстренных случаях.
● Сохраните в телефоне номер, по которому вы можете заблокировать карту, если она была потеряна или украдена.
● Рассчитываясь в ресторане или кафе, просите принести вам терминал или пройдите до него вместе с официантом.
● Никогда не записывайте PIN-код карты где бы то ни было и не сохраняйте его в телефоне.
● За границей расплачивайтесь в местной валюте — так вы получите более выгодный обменный курс
● Проверяйте выписку с карты и сообщайте о мошеннических операциях в течение 30 дней. Если какая-либо транзакция кажется вам подозрительной, позвоните в банк.
● Принцип «
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Mastercard* представила ТОП рейтинг «Неизвестные достопримечательности» Европы — список уникальных, но малоизвестных среди туристов мест для бюджетного отдыха.
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