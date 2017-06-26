ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Почему бы нам не спроектировать станции метро "Минская" в Ханое и "Белорусская" в Хошимине?

27.06.2017 11:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Станции метро «Минская» и «Белорусская» могут появиться в городах Вьетнама. С предложением спроектировать соответствующие станции метро в Ханое и Хошимине силами белорусских специалистов выступил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на переговорах в расширенном составе с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.


Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Фото: пресс-служба президента Беларуси

«К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний», — сказал глава государства.

Он отметил, что представительство компании «Минскметропроект» уже открыто и работает во Вьетнаме. «Оно готово взяться за проекты любой сложности. Почему бы нам не спроектировать станции метро „Минская“ в Ханое и „Белорусская“ в Хошимине?» — предложил Президент Беларуси.

ОАО «Минскметропроект» подписаны меморандумы о намерениях по сотрудничеству с ведущей вьетнамской проектной организацией «Транспорт Инжиниринг Дизайн» в области проектирования во Вьетнаме метро, подземных тоннелей и переходов с участием белорусских специалистов, а также одной из крупнейших вьетнамских строительных компаний Lung Lo Construction Corporation. В феврале 2017 года в Ханое открыто представительство ОАО «Минскметропроект». Ожидается решение о возможности заключения договора с белорусским предприятием на разработку рабочей документации на строительство подземного участка линии метрополитена в Ханое.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он отметил, что представительство компании "Минскметропроект" уже открыто и работает во Вьетнаме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Рейтинг Mastercard: скрытые достопримечательности Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика