Станции метро «Минская» и «Белорусская» могут появиться в городах Вьетнама. С предложением спроектировать соответствующие станции метро в Ханое и Хошимине силами белорусских специалистов выступил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на переговорах в расширенном составе с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.



Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Фото: пресс-служба президента Беларуси

«К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний», — сказал глава государства.

Он отметил, что представительство компании «Минскметропроект» уже открыто и работает во Вьетнаме. «Оно готово взяться за проекты любой сложности. Почему бы нам не спроектировать станции метро „Минская“ в Ханое и „Белорусская“ в Хошимине?» — предложил Президент Беларуси.

ОАО «Минскметропроект» подписаны меморандумы о намерениях по сотрудничеству с ведущей вьетнамской проектной организацией «Транспорт Инжиниринг Дизайн» в области проектирования во Вьетнаме метро, подземных тоннелей и переходов с участием белорусских специалистов, а также одной из крупнейших вьетнамских строительных компаний Lung Lo Construction Corporation. В феврале 2017 года в Ханое открыто представительство ОАО «Минскметропроект». Ожидается решение о возможности заключения договора с белорусским предприятием на разработку рабочей документации на строительство подземного участка линии метрополитена в Ханое.