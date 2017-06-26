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Канада снимет с Беларуси санкции 12 июля

27.06.2017 12:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Беларусь выйдет из-под экономических санкций Канады с 12 июля, говорится в сообщении на сайте правительства этой страны.

Канада снимет с Беларуси санкции 12 июля
© REUTERS YURI GRIPAS
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Экономические санкции в отношении Беларуси были введены в декабре 2006 года, поскольку правительство Канады считало, что в республике нарушаются права человека. Санкции заключались в помещении Беларуси в список стран, для экспорта в которые необходимо разрешение министерства иностранных дел и международной торговли Канады. В настоящее время, помимо Беларуси, в этом списке находится лишь Северная Корея.

"Процедура снятия с Беларуси экономических санкций, которая была начата более года назад, будет завершена 12 июля", — говорится в сообщении.

В мае 2016 года МИД Канады заявил о скорой отмене санкций "в ответ на недавние позитивные события в Беларуси". Под такими событиями канадские власти понимали миротворческие усилия Минска в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, проведение выборов президента в 2015 году, которые прошли без "насилия и запугивания", а также освобождение представителей оппозиции — так называемых "политзаключенных".

"Данное решение согласуется с мерами, которые были приняты США и Евросоюзом в октябре 2015 года", — говорилось в сообщении МИД Канады.

Как ранее сообщал Sputnik, тогда ЕС и США были приняты решения о временном приостановлении действия санкций в отношении Беларуси.

До недавнего времени Канаду в Беларуси представлял временный поверенный. В декабре 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла Канады в Беларуси Стивена де Бора.

 
Теги: Минск
 
 
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Республика будет исключена из списка стран, для экспорта продукции в которые нужно разрешение канадских властей.

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