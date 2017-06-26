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Минфин ищет консультанта по совершенствованию системы управления госдолгом

27.06.2017 12:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь начала поиск консультанта по совершенствованию системы управления госдолгом в рамках проекта модернизации системы управления государственными финансами, под который в прошлом году привлекли заем Международного банка реконструкции и развития на 10 млн долларов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Часть средств займа, согласно запросу, Минфин готов потратить на консультационные услуги по содействию в совершенствовании методологии управления госдолгом.

Консультационные услуги включают: подготовку обзора представленных на рынке готовых программных продуктов, используемых в сфере управления долгом; составление рекомендаций по оптимизации нормативной базы по вопросам долговых обязательств; разработку предложений по улучшению качества и прозрачности отчетности по прямому и гарантированному государством долгу, а также по прямому и гарантированному долгу органов местного управления и самоуправления; предоставление рекомендаций по совершенствованию анализа и прогнозирования долговых обязательств.

Ожидается, что период оказания консультационных услуг составит 13 месяцев, а консультационная компания приступит к работе в первом квартале 2018 года.

Заинтересованные консультационные компании должны предоставить информацию, демонстрирующую их квалификацию и опыт для оказания соответствующих услуг.

Как ранее сообщалось, расходы на обслуживание госдолга в 2017 году вырастут до 2,5 млрд рублей, в том числе обслуживание внешнего долга обойдется в 1,7 млрд рублей. В целом на погашение государственного долга в республиканском бюджете предусмотрено 5,2 млрд, в том числе внешнего госдолга — 2,3 млрд рублей, внутреннего — 2,9 млрд рублей.

Для этого планируется привлечь 1,9 млрд долларов, из них 700 млн долларов — средства кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. В июне Беларусь уже разместила бонды на 1,4 млн долларов.

Минфин обеспокоен ростом расходов по обслуживанию госдолга, доля этих платежей в объеме расходов республиканского бюджета в 2016 году составила более 10%, в то время как в 2010 году — около 2%.

 
 
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