|
Минфин ищет консультанта по совершенствованию системы управления госдолгом
27.06.2017 12:51 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь начала поиск консультанта по совершенствованию системы управления госдолгом в рамках проекта модернизации системы управления государственными финансами, под который в прошлом году
Часть средств займа,
Консультационные услуги включают: подготовку обзора представленных на рынке готовых программных продуктов, используемых в сфере управления долгом; составление рекомендаций по оптимизации нормативной базы по вопросам долговых обязательств; разработку предложений по улучшению качества и прозрачности отчетности по прямому и гарантированному государством долгу, а также по прямому и гарантированному долгу органов местного управления и самоуправления; предоставление рекомендаций по совершенствованию анализа и прогнозирования долговых обязательств.
Ожидается, что период оказания консультационных услуг составит 13 месяцев, а консультационная компания приступит к работе в первом квартале 2018 года.
Заинтересованные консультационные компании должны предоставить информацию, демонстрирующую их квалификацию и опыт для оказания соответствующих услуг.
Как ранее сообщалось, расходы на обслуживание госдолга в 2017 году
Для этого планируется привлечь 1,9 млрд долларов, из них 700 млн долларов — средства кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. В июне Беларусь уже
Минфин обеспокоен ростом расходов по обслуживанию госдолга, доля этих платежей в объеме расходов республиканского бюджета в 2016 году составила более 10%, в то время как в 2010 году — около 2%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь начала поиск консультанта по совершенствованию системы управления госдолгом в рамках проекта модернизации системы управления государственными...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии