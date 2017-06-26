МАРТ vs ритейлеры: как занять лучшую полку под свой товар в магазинах?

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси ведет расследование по заявлениям белорусских производителей, которые жалуются на проблемы с доступом на полки крупных магазинов, и намерено рекомендовать предприятиям торговли сделать открытой информацию об условиях работы с поставщиками.

Несколько недель назад в МАРТ обратились несколько белорусских предприятий, которые пожаловались на то, что крупные торговые сети ограничивают для них доступ на премиальные места в торговом зале, потому что эти места уже "проданы" другим партнерам. В частности, жалобы поступили от ОАО "Красный пищевик", компании "Сладкая страна", частного предприятия "Смак" и ОАО "Лидахлебопродукт".

Продавать полки в зале нельзя

Белорусские производители в своих жалобах заявили, что считают такое отношение торговых сетей нарушением правил конкуренции. По данным фактам МАРТ начал расследование. Цель его — не наказать ритейл, но выработать единые и открытые правила для бизнеса.

"Мы полагаем, что цивилизованной является такая схема, когда торговая организация публикует в открытом доступе условия размещения в торговом зале. Потому что есть премиальные места, где товар продается лучше, а есть плохие — где значительно хуже. Любой поставщик вправе знать, как ему попасть, например, в прикассовую зону. Сколько акций нужно провести, какие объемы продаж должны быть", — прокомментировал ситуацию для журналистов глава ведомства Владимир Колтович.

Он отметил, что в действующих правилах торговли закреплена обязанность торговых организаций все операции, которые связаны с торгово-технологическим процессом, проводить без взимания дополнительной платы.

"Полки продавать нельзя. Когда у нас сегодня появились заявления предприятий о взимании платы, в том числе за дополнительное тестирование продукции, мы хотели бы посмотреть, как она калькулируется. Из каких затрат это складывается. Это второй вопрос, но первый — полки продавать нельзя", — подчеркнул министр.

На деле же ритейл идет на то, что предоставляет поставщикам премиальные торговые места — "не за деньги, но за определенный объем продаж, проведение рекламных акций, скидочные программы и так далее".

В то же время, по словам Колтовича, производители заключают с торговыми сетями договоры на поставки товаров, форма договора стандартная, и никаких дополнительных условий по размещению продукции в торговом зале в нем не прописывается.

Поэтому МАРТ предлагает сделать так, чтобы эти условия стали публичными.

"Мы хотим предложить пока, но в будущем мы готовим внесение изменений в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания, где будет предусмотрена обязанность торговых организаций публично и в открытом доступе информировать поставщиков о данных условиях", — сказал он.

Колтович подчеркнул, что МАРТ не стремится кого-либо наказать. Планируется, что ведомство будет действовать мягко, предупреждая нарушителей и обходясь без излишне жестких карательных мер.

Премии и бонусы

По словам главы МАРТ, расследование только начато, и пока нельзя сказать, кто из торговых сетей действительно действует подобным образом.

В то же время он отметил, что для белорусской торговли не характерна проблема бонусов, как, например, в России.

Там поставщики выплачивают торговле бонусы за размещение их продукции на премиальных местах и считают это прогрессивной практикой. При этом в РФ размер бонусов ограничен законодательно.

"У нас совершенно другая палитра взаимоотношений поставщика и торговой организации. Я тоже работал в РФ. Если взять такую субстанцию, как бонусы, я вас уверяю, что торговые организации не предъявляют жестких требований по уплате бонусов, особенно отечественным производителям", — сказал Колтович.

В то же время он отметил, что в Беларуси бонусная система не запрещена законодательством, и размер бонусов законом не ограничен.

Таким образом, становится понятно, как именно компании, которые работают не только на белорусском, но и на других рынках, попадают со своей продукцией на лучшие торговые места. Белорусским производителям с ними конкурировать сложно, но если условия ритейла станут прозрачными, отечественные компании хотя бы смогут попытаться это делать.