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Белорусский рубль подешевел к основным валютам во вторник
27.06.2017 13:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару, евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник.
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам валютных торгов:
Таким образом, на торгах 27 июня белорусский рубль ослаб ко всем основным валютам. Наиболее заметно подорожал российский рубль — за 100 RUB теперь берут на копейку больше, чем в понедельник.
Доллар во вторник стал дороже на 0,15%, евро — на 0,11%. В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел на 0,24%.
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Значительнее всего во вторник подорожал российский рубль - за 100 RUB теперь берут на копейку больше, чем в понедельник.
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