Белорусский рубль подешевел к основным валютам во вторник

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару, евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам валютных торгов:

Доллар США — 1,9249

Евро — 2,1539

100 российских рублей — 3,2671

Таким образом, на торгах 27 июня белорусский рубль ослаб ко всем основным валютам. Наиболее заметно подорожал российский рубль — за 100 RUB теперь берут на копейку больше, чем в понедельник.

Доллар во вторник стал дороже на 0,15%, евро — на 0,11%. В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел на 0,24%.