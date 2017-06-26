ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский рубль подешевел к основным валютам во вторник

27.06.2017 13:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару, евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам валютных торгов:

  • Доллар США — 1,9249
  • Евро — 2,1539
  • 100 российских рублей — 3,2671

Таким образом, на торгах 27 июня белорусский рубль ослаб ко всем основным валютам. Наиболее заметно подорожал российский рубль — за 100 RUB теперь берут на копейку больше, чем в понедельник.

Доллар во вторник стал дороже на 0,15%, евро — на 0,11%. В целом к корзине валют белорусский рубль подешевел на 0,24%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Значительнее всего во вторник подорожал российский рубль - за 100 RUB теперь берут на копейку больше, чем в понедельник.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
МАРТ vs ритейлеры: как занять лучшую полку под свой товар в магазинах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика