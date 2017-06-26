Белорусские банки привлекли кредиты от ЕБРР на фоне возобновление роста экономики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл двум белорусским банкам кредитные линии для поддержания малого и среднего бизнеса (МСБ) в стране. Обе сделки примечательны сами по себе. Хотя валютные ресурсы нельзя назвать дешевыми.





МТБанк — давний партнер ЕБРР в Беларуси по финансированию белорусского частного бизнеса. За годы сотрудничества общая сумма кредитных линий составила более 50 млн долларов. Последнее соглашение было подписано в 2014 году. Перерыв в отношениях наступил после смены собственника МТБанка в 2015 году, когда владельцы автохолдинга «Атлант-М» продали банк Алексею Олексину. Сейчас ЕБРР открыл МТБанку кредитную линию на развитие микро-, малого и среднего бизнеса на 9 млн евро, а также установил новый лимит на банк в рамках программы содействия развитию торговли в 10 млн долларов. По словам предправления МТБанка Андрея Жишкевича, ставка по этим ресурсам для МСБ будет в районе «8−10% годовых».

Однако банку важно иметь такого рода фондирование «даже не с точки зрения получения дополнительных ресурсов». «Работа с таким институтом, как ЕБРР, является знаком качества», — отметил Жишкевич.

Сотрудничество ЕБРР и Банка Москва-Минск примечательно другим. Между Нацбанком и Европейским банком реконструкции и развития подписано соглашение о приватизации Банка Москва-Минск к 2020 году. Плюс ко всему новая страновая стратегия позволяет ЕБРР сотрудничать с госбанками. Выделение ресурсов Банку Москва-Минск — один из этапов предприватизационного сотрудничества.

ЕБРР предоставил госбанку кредитную линию в 10 млн долларов на финансирование МСБ. Кроме того, европейский финансовый институт открыла лимит в размере 10 млн евро в рамках программы содействия развитию торговли.

Предправления Банка Москва-Минск Игорь Лихогруд отметил, что сегодня достаточно ликвидности на рынке для финансирования проектов в реальном секторе экономики. Он надеется, что возобновление экономического роста в стране приведет к росту спроса на кредиты, и кредитная линия, которую банк привлек у ЕБРР, будет выбрана. В Банке Москва-Минск не стали раскрывать процентную ставку, по которой будут доступны европейские ресурсы для бизнеса, отметив лишь, что «условия будут рыночные».

Данные кредитные линии белорусским банкам — пока самые крупные инвестиционные вложение ЕБРР в Беларуси в 2017 году, сообщил журналистам глава представительства европейского банка Александр Пивоварский. «Для нас работа с финансовым сектором Беларуси является приоритетным направлением, особенно когда мы говорим о финансовой поддержке малого бизнеса, который должен стать драйвером будущей экономики Беларуси», — сказал он.