ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о сотрудничестве с Вьетнамом: увеличивать поставки и наращивать закупки

27.06.2017 14:59 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Подписано 9 межгосударственных документов между Беларусью и Вьетнамом.

Стороны оформили сотрудничество в сферах машиностроения, геологии, науки, культуры и других отраслях.

Информация об этом размещена на официальном сайте президента Беларуси.

Встреча Александра Лукашенко с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом состоялась 27 июня в Минске.

На ней белорусский президент заявил, что Беларусь готова увеличивать поставки во Вьетнам калийных удобрений, техники и продовольствия и наращивать закупки вьетнамских товаров.

Лукашенко также предложил вьетнамским компаниям участвовать в реализации проектов в области сельского хозяйства, промышленности, туризма. Он констатировал, что появились новые возможности для развития более тесной кооперации, в том числе через создание совместных производств, сервисных центров, участие в перспективных инфраструктурных проектах.

Беларусь заинтересована в импорте морепродуктов, рыбы, риса, чая, кофе, специй, тропических фруктов, каучука и иных товаров.

«К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний», – сказал белорусский президент.

Он предложил спроектировать станции метро «Минская» в Ханое и «Белорусская» в Хошимине.

В ходе встречи было уделено внимание созданию во Вьетнаме совместного производства техники МАЗ, поставкам белорусских самосвалов и тракторов.

Лукашенко отметил, что Беларусь рассчитывает на перспективу сотрудничества с Вьетнамом, торговлю между странами и политические добрые отношения. Он заверил вьетнамского руководителя, что Вьетнам всегда может рассчитывать на Беларусь.

В свою очередь Чан Дай Куанг отметил, что Беларусь и Вьетнам имеют хорошую основу для укрепления и расширения сотрудничества.  «Я готов с вами обсуждать все меры для углубления сотрудничества. Особое внимание необходимо уделить развитию торгово-экономических связей», – сказал он. 

Фото: president.gov.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подписано 9 межгосударственных документов между Беларусью и Вьетнамом. Стороны оформили сотрудничество в сферах машиностроения, геологии, науки, культуры и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
ЕБРР дает Банку Москва-Минск программу финансирования на 20 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика