Лукашенко о сотрудничестве с Вьетнамом: увеличивать поставки и наращивать закупки

Подписано 9 межгосударственных документов между Беларусью и Вьетнамом.

Стороны оформили сотрудничество в сферах машиностроения, геологии, науки, культуры и других отраслях.

Информация об этом размещена на официальном сайте президента Беларуси.

Встреча Александра Лукашенко с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом состоялась 27 июня в Минске.

На ней белорусский президент заявил, что Беларусь готова увеличивать поставки во Вьетнам калийных удобрений, техники и продовольствия и наращивать закупки вьетнамских товаров.

Лукашенко также предложил вьетнамским компаниям участвовать в реализации проектов в области сельского хозяйства, промышленности, туризма. Он констатировал, что появились новые возможности для развития более тесной кооперации, в том числе через создание совместных производств, сервисных центров, участие в перспективных инфраструктурных проектах.

Беларусь заинтересована в импорте морепродуктов, рыбы, риса, чая, кофе, специй, тропических фруктов, каучука и иных товаров.

«К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний», – сказал белорусский президент.

Он предложил спроектировать станции метро «Минская» в Ханое и «Белорусская» в Хошимине.

В ходе встречи было уделено внимание созданию во Вьетнаме совместного производства техники МАЗ, поставкам белорусских самосвалов и тракторов.

Лукашенко отметил, что Беларусь рассчитывает на перспективу сотрудничества с Вьетнамом, торговлю между странами и политические добрые отношения. Он заверил вьетнамского руководителя, что Вьетнам всегда может рассчитывать на Беларусь.

В свою очередь Чан Дай Куанг отметил, что Беларусь и Вьетнам имеют хорошую основу для укрепления и расширения сотрудничества. «Я готов с вами обсуждать все меры для углубления сотрудничества. Особое внимание необходимо уделить развитию торгово-экономических связей», – сказал он.