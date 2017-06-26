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ЕБРР дает Банку Москва-Минск программу финансирования на 20 млн евро

27.06.2017 14:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет программу финансирования в размере 20 миллионов евро Банку Москва-Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе ЕБРР.

ЕБРР дает Банку Москва-Минск программу финансирования на 20 млн евро
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кредитное соглашение подписали во вторник председатель правления Банка Москва-Минск Игорь Лихогруд и глава представительства ЕБРР Александр Пивоварский. Кредит нацелен на поддержание и развитие основного клиентского сегмента для Банка Москва-Минск — микро-, малого и среднего бизнеса.

"Финансовый пакет будет состоять из двух инструментов: кредитной линии на 10 миллионов долларов для финансирования микро-, малых и средних предприятий и

лимита в размере 10 миллионов евро для поддержки международных торговых операций в рамках Программы содействия торговле ЕБРР (TFP)", — сообщили в банке.

В дополнение к поддержке белорусских экспортеров и импортеров, сотрудничество в рамках TFP дает Банк Москва-Минск финансовые ноу-хау для развития финансирования торговли.

В банке отметили, что средства предоставлены в рамках подготовки Банка Москвы-Минска к приватизации, которая была согласована между правительством Беларуси и ЕБРР в 2016 году. Это послужит дополнением совместных усилий по укреплению корпоративного  управления белорусского банка в соответствии с передовой международной практикой и повышению качества его коммерческой деятельности.

После церемонии подписания кредитного соглашения Пивоварский сообщил журналистам, что ЕБРР завершает процесс отбора советника по приватизации Банка Москва-Минск.

"Мы считаем реалистичным в течение года прийти к тому, чтобы ощутить, есть ли реальный интерес инвесторов на рынке к его покупке. Когда инвесторы начнут задумываться о вхождении в акционерный капитал, мы начнем с ними обсуждать участие ЕБРР. Может быть такая ситуация, что инвестор и сам пожелает купить этот банк. Мы работаем на рыночных началах", — подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, с момента начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 1.8 миллиардов евро в более чем 70 проектов в различных секторах экономики страны. Новая страновая стратегия ЕБРР по Беларуси теперь предусматривает возможность сотрудничества не только с частным сектором и коммунальными организациями, но и с госструктурами Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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По программе ЕБРР откроет кредитную линию на 10 миллионов долларов для малого и среднего бизнеса и лимит на 10 миллионов евро для поддержки торговли.

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