ЕБРР предоставит 20 миллионов евро Банку Москва-Минск

Финансовый пакет будет направлен на поддержку местных МСП и белорусских экспортеров.

ЕБРР предоставляет программу финансирования в размере 20 миллионов Евро Банку Москва-Минск (БММ) – учреждению, насчитывающему около 250 000 розничных и корпоративных клиентов по всей Беларуси.

Финансовый пакет будет состоять из двух инструментов: кредитной линии на 10 млн долларов для финансирования микро-, малых и средних предприятий (МСП) и лимита в размере 10 млн евро для поддержки международных торговых операций в рамках Программы содействия торговле ЕБРР (TFP). В дополнение к поддержке белорусских экспортеров и импортеров, сотрудничество в рамках TFP дает БММ финансовые ноу-хау для развития финансирования торговли.

Средства предоставлены в рамках подготовки Банка Москвы-Минска к приватизации, которая была согласована между правительством Беларуси и ЕБРР в 2016 году. Это послужит дополнением совместных усилий по укреплению корпоративного управления БММ в соответствии с передовой международной практикой и повышению качества его коммерческой деятельности.

Александр Пивоварский, глава Представительства ЕБРР в Беларуси, отметил: «Мы очень рады началу сотрудничества ЕБРР с Банком Москва-Минск. Наш диалог по вопросам финансового сектора с правительством Беларуси направлен на создание устойчивого банковского сектора в стране. Подписывая эту сделку, мы демонстрируем устойчивый прогресс в правильном направлении».

«Наш банк постоянно ищет способы расширять свой бизнес и сотрудничать в этом процессе с уважаемыми партнерами, которые могут поделиться бесценным опытом и помочь в создании конкурентного преимущества. Мы уверены, что это знаковое соглашение с ЕБРР принесет пользу обеим сторонам и поможет повысить эффективность стратегии развития банка. Мы готовы продолжить изучение дальнейших возможностей и активизировать наш диалог с ЕБРР в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного Национальным банком Беларуси и ЕБРР», – заявил Председатель Правления ОАО «Банк Москва-Минск» Игорь Лихогруд.

С момента начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 1,8 млрд. Евро в более чем 70 проектов в различных секторах экономики страны.