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Лукашенко анонсировал кардинальные меры по развитию IT-отрасли "буквально этим летом"
27.06.2017 15:59 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал принятие кардинальных мер по развитию IT-индустрии. Как передает
«В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии», — сказал Александр Лукашенко.
Речь идет о прорывном декрете, значительно меняющем условия работы ИТ-компаний, в первую очередь — продуктовых. «С айтишниками
Упомянутое общение с айтишниками
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Речь идет о прорывном декрете, значительно меняющем условия работы ИТ-компаний, в первую очередь - продуктовых.
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