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Лукашенко анонсировал кардинальные меры по развитию IT-отрасли "буквально этим летом"

27.06.2017 15:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал принятие кардинальных мер по развитию IT-индустрии. Как передает БЕЛТА, об этом он заявил на открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.

«В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии», — сказал Александр Лукашенко.

Речь идет о прорывном декрете, значительно меняющем условия работы ИТ-компаний, в первую очередь — продуктовых. «С айтишниками недавно встречался. Посмотрите: в Беларуси по ИТ-технологиям будет взрыв. Мы прошли первый этап, когда к нам приезжали, заказывали всякие безделушки и мы на кого-то работали», — говорил президент весной.

Упомянутое общение с айтишниками произошло 13 марта. Тогда, посещая компанию Виктора Прокопени, президент поддержал концепцию создания в Беларуси ИТ-страны. Курирует проект назначенный после этого визита новый глава ПВТ Всеволод Янчевский.

 
 
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Речь идет о прорывном декрете, значительно меняющем условия работы ИТ-компаний, в первую очередь - продуктовых.

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