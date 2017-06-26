Когда приватизируют Банк Москва-Минск и Белинвестбанк

В настоящее время Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ведет работу по привлечению инвесторов в Белинвестбанк и Банк Москва-Минск. В обоих случаях дедлайн намечен на 2020 год. Однако уже сейчас понятно, что он может наступить и раньше, если найдутся желающие заплатить хорошую сумму за эти активы.





В мае 2015 года ЕБРР и Белинвестбанк подписали меморандум о сотрудничестве, венцом которого должна стать приватизация белорусского госбанка. Европейский финансовый институт уже открыл Белинвестбанку четыре кредитные линии на общую сумму 60 млн евро.

В настоящее время ЕБРР обсуждает возможность вхождения в капитал госбанка. На начальной стадии речь идет о субординированном кредите, который через год может быть конвертирован в акции. «Мы надеемся предоставить субординированный кредит до конца текущего года», — сказал журналистам глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Минске Александр Пивоварский. Ранее называлась сумма в 50 млн долларов. Однако окончательный объем еще не утвержден советом директоров ЕБРР.

Правительством Беларуси уже проведена работа по передаче части активов Белинвестбанка, связанных с кредитованием государственных программ. По информации TUT.BY, одним из условий приватизации Белинвестбанка является также избавление от непрофильных активов — агрофирмы и девелоперского бизнеса. Переговоры по этим направлениям идут уже продолжительное время, но решение пока не принято.

В 2018 году ЕБРР может стать владельцем 25% акций Белинвестбанка, чтобы к 2020 году привлечь стратегического инвестора. Пивоварский подчеркнул, что ЕБРР хотел бы успешно завершить начатую работу по предпродажной подготовке Белинвестбанка. «Для нас это очень важный проект, который может стать „пилотом“ на пути коммерциализации белорусских госкомпаний, а не только банков», — отметил банкир.

По словам участников рынка, многое в этой сделке зависит от цены, за которую потенциальный инвестор согласится купить крупный госбанк. «Власти надеются, что расчистка авгиевых конюшен повысит стоимость банка до заоблачных высот», — сказал информированный собеседник.

В прошлом году был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Беларуси и ЕБРР касательно приватизации Банка Москва-Минск. На продажу контрольного пакета акций стратегическому инвестору планируется выйти до 1 января 2020 года. В рамках плана действий ЕБРР уже выделил кредитные ресурсы госбанку и в настоящее время завершает процесс отбора консультанта по приватизации Банка Москва-Минск. «В течение года реалистично определить интерес на рынке к покупке банка», — сказал Пивоварский.

В последнее время в СМИ проходит информация о том, что к Банку Москва-Минск проявляют интерес китайские компании и банки . Как считают участники рынка, некоторые из этих предложений являются во многом спекулятивными. По словам председателя правления Банка Москва-Минск Игоря Лихогруда, интерес к покупке акций банка действительно проявляют азиатские и европейские инвесторы. «Мы хотим сделать процесс приватизации банка прозрачным и конкурентным. Всем тем, кто проявляет интерес, мы направляем соответствующее предложение», — сказал Лихогруд. «Предпочтительным является тот инвестор, который сможет в широком смысле добавить стоимость банка. Не только увеличить капитал, но и принести компетенции, технологии, которые позволят нам стать более эффективными», — добавил он.

Впрочем, Александр Пивоварский не стал исключать, что «инвесторы сами захотят покупать белорусский банк и у них не будет необходимости участия ЕБРР в этой сделке». «Мы работаем на рыночных началах, и если есть спрос на наше участие, мы его будем обсуждать», — пояснил Пивоварский.