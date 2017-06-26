На реализацию инвестпрограммы Гомеля в 2017 году направят почти четыре миллиона рублей

Программа сконцентрирована на обеспечении ввода в эксплуатацию объектов в срок, определенный проектно-сметной документацией, развитии и укреплении материально-технической базы социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, развитии улично-дорожной сети. Средства будут направлены из городского бюджета.

В программу включено 14 объектов, по шести из которых будет вестись проектирование. Среди них реконструкция улицы Шевченко, капитальный ремонт путепровода Сельмашевский, системы видеонаблюдения Привокзальной площади, зоны отдыха Пруды, площади Ленина и площади Труда.

Запланирован капитальный ремонт с элементами модернизации наружного освещения набережной реки Сож на участке от Лебяжьего пруда до речного порта, капитальный ремонт улицы Хатаевича на участке от улицы Советской до улицы Чехова, устройство ограждения по улице Полесской, строительство (реконструкция) новых уличных распределительных газопроводов.

На объекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году планируется направить 2,57 млн рублей, в том числе на финансирование объектов строительства и реконструкции улично-дорожной сети, иных объектов внешнего благоустройства Гомеля предусматривается 980 тыс. рублей.

На объекты капитального ремонта и модернизации в сфере образования выделят 1,24 миллиона.