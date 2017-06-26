Как Управделами президента занялось удобрениями

Вчера Александр Лукашенко и управляющий делами президента Виктор Шейман обсудили работу компании «Белагроферт». Как удалось узнать TUT.BY, это совместное предприятие «Беларусьторга» (одна из компаний УДП) и британской Agrofertrans расположено под Гродно и занимается выпуском и торговлей новыми видами удобрений.





Компания «Белагроферт» была зарегистрирована в Беларуси в конце 2015 года. Вскоре она стала резидентом свободной экономической зоны «Гродноинвест». Компания объявила о строительстве под Гродно комплекса по выпуску сульфата аммония, сульфата калия и NPK-удобрений. Стоимость проекта оценивалась в 300 млн долларов.

Первая линия по выпуску гранулированного сульфата аммония мощностью 120 тыс. т в год запущена в этом году. Второй этап аналогичной мощности будет реализован в 2017—2018 годах. На 2019−2020 годы запланирована реализация третьего этапа по выпуску микробиологических и комплексных органоминеральных удобрений. Как результат, будут созданы новые высокооплачиваемые рабочие места, говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

По данным агентства Argus, «Белагроферте» закупает сырье у «Гродно Азота» и доводит до ума на своих мощностях. Около 80% выпущенных компанией удобрений будет отгружаться на экспорт, а оставшийся объем на внутренний рынок.

Это производство нацелено на выпуск удобрений с более высокой добавленной стоимостью. Технологии позволят выпускать комплексные удобрения с заданным соотношением питательных веществ. Производитель сможет выпускать и небольшие партии гранул, состав которых будет соответствовать потребностям определенного региона, рассказал БЕЛТА заместитель главы администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков.

Ранее там утверждали, что инвестор имеет большой опыт работы с подобной продукцией — он является крупным трейдером удобрений на мировом рынке.

Опрошенные TUT.BY участники рынки называют Agrofertrans небольшим и специфическим трейдером.

Согласно информации на сайте Agrofertrans, компания была создана в Лондоне в 2002 году, и ее основным видом деятельности является международная торговля удобрениями и сырьем для них, объем которой составляет 1,5−2 млн тонн в год. В контактах указан административный офис по месту регистрации в Великобритании и координационный, коммерческий и логистический офис в Киеве, а на сайте также говорится о наличии агентов компании в Москве, Каире, Пекине, Нью-Дели, Стамбуле, Сан-Паулу, Майами и других странах мира.

Впрочем, «Белагроферт» не единственный пример сотрудничества Agrofertrans с Беларусью.

Осень прошлого года Белорусская калийная компания (БКК) расширила свое присутствие в Украине, где начало работу компания «Агророзквит». Согласно данным в госреестре Украины, уставный капитал «Агророзквита» составляет 300 тыс. гривен. Собственниками компании являются БКК (60%) и Agrofertrans (40%), бенефициаром которой указан гражданин Швейцарии Людовик Шарль Жан Вербист.

В «Белагроферте» отказались от комментариев.