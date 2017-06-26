Сроки завершения внешнеторговых операций увеличены в Беларуси с 28 июня

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Указ президента № 221 вступает в силу в Беларуси с 28 июня – документом изменены сроки завершения субъектами хозяйствования внешнеторговых операций.



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Как сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Национального банка, документ был принят в рамках реализации программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года, которая предусматривает меры по поэтапной либерализации валютных отношений.

"Указом увеличены сроки завершения внешнеторговых операций при экспорте с 90 до 180 дней с даты отгрузки товаров (оказания услуг, выполнения работ), при импорте – с 60 до 90 дней с даты проведения платежа", – проинформировали в Нацбанке.

Там также пояснили, что при выполнении строительных работ за пределами Беларуси такие операции теперь должны быть завершены не позднее даты окончания нормативного срока строительства объекта.

Временные ограничения по завершению внешнеторговых операций отменены для операторов сотовой связи – при оказании ими услуг роуминга, а также для БЖД – при взаиморасчетах с организациями железнодорожного транспорта – нерезидентами: они будут руководствоваться условиями заключенных договоров.

Предусмотрены дополнительные случаи, когда оплата при импорте может осуществляться не со счета импортера: это платежи с использованием кредитов белорусских банков, выданных импортерам, а также кредитов, выданных белорусскому правительству, либо под его гарантии, ссуд, займов, средств международной технической помощи.

"Резидентам также предоставлена возможность завершить внешнеторговую операцию, если задолженность признана безнадежной к взысканию, но не ранее чем через три года с даты ее образования", – пояснили в Нацбанке.

Рассматривать обращения о продлении сроков завершения внешнеторговых операций, начатых с даты вступления в силу указа № 221, то есть с 28 июня, Нацбанк будет с учетом принятых нововведений. Обращения, проступившие до 28 июня, рассмотрят на прежних условиях.