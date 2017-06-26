Лукашенко едет на ВГС в Россию: запланирована встреча с Путиным

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 и 30 июня совершит визит в Россию для участия в заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik / Виктор Толочко Экономическая повестка ВГС: промкооперация, АПК и свобода транзита

Кроме заседания, глава государства посетит четвертый Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в Москве.

"Ожидается, что перед заседанием ВГС состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что главы государств поговорят о самых важных вопросах взаимодействия Беларуси и РФ, в том числе в интеграционных форматах, и обсудят международные темы.

По информации пресс-службы, основной темой ВГС станут итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России в прошедшем году. Ожидается, что участники совета рассмотрят вопросы активизации сотрудничества в агропромышленном комплексе и машиностроительном секторе.

В пятницу 30 июня Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании Форума регионов, темой которого в текущем году является интеграционного развитие в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.