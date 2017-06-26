ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко едет на ВГС в Россию: запланирована встреча с Путиным

27.06.2017 19:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 и 30 июня совершит визит в Россию для участия в заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко едет на ВГС в Россию: запланирована встреча с Путиным
© Sputnik / Виктор Толочко
Экономическая повестка ВГС: промкооперация, АПК и свобода транзита

Кроме заседания, глава государства посетит четвертый Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в Москве.

"Ожидается, что перед заседанием ВГС состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что главы государств поговорят о самых важных вопросах взаимодействия Беларуси и РФ, в том числе в интеграционных форматах, и обсудят международные темы.

По информации пресс-службы, основной темой ВГС станут итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России в прошедшем году. Ожидается, что участники совета рассмотрят вопросы активизации сотрудничества в агропромышленном комплексе и машиностроительном секторе.

В пятницу 30 июня Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании Форума регионов, темой которого в текущем году является интеграционного развитие в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что главы государств обсудят самые важные вопросы взаимодействия Беларуси и РФ и международные темы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Сроки завершения внешнеторговых операций увеличены в Беларуси с 28 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика