Лукашенко летит в Россию

Александр Лукашенко 29−30 июня совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, где примет участие в заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства и четвертом Форуме регионов Беларуси и России. Ожидается, что во время мероприятия белорусский президент проведет встречу со своим российским коллегой.



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Как сообщила пресс-служба главы государства, на заседании ВГС планируется обсудить важнейшие вопросы белорусско-российского взаимодействия. Одной из центральных тем повестки дня являются итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2016 год. Стороны обсудят вопросы наращивания сотрудничества в машиностроительном секторе и агропромышленном комплексе.

Планируется, что на заседании также будет проанализировано выполнение Программы согласованных действий в области внешней политики, рассмотрен ход выполнения Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу. В повестку дня включены и иные актуальные вопросы.

Ожидается, что перед заседанием Высшего Государственного Совета состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, на которой стороны обсудят наиболее важные вопросы взаимодействия стран как на двусторонней основе, так и в интеграционных форматах, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

На 30 июня также запланировано совместное участие глав государств в пленарном заседании четвертого Форума регионов Беларуси и России на тему «Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества».