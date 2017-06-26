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Лукашенко летит в Россию
27.06.2017 19:40 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 29−30 июня совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, где примет участие в заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства и четвертом Форуме регионов Беларуси и России. Ожидается, что во время мероприятия белорусский президент проведет встречу со своим российским коллегой.
Как сообщила пресс-служба главы государства, на заседании ВГС планируется обсудить важнейшие вопросы белорусско-российского взаимодействия. Одной из центральных тем повестки дня являются итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2016 год. Стороны обсудят вопросы наращивания сотрудничества в машиностроительном секторе и агропромышленном комплексе.
Планируется, что на заседании также будет проанализировано выполнение Программы согласованных действий в области внешней политики, рассмотрен ход выполнения Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу. В повестку дня включены и иные актуальные вопросы.
Ожидается, что перед заседанием Высшего Государственного Совета состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, на которой стороны обсудят наиболее важные вопросы взаимодействия стран как на двусторонней основе, так и в интеграционных форматах, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.
На 30 июня также запланировано совместное участие глав государств в пленарном заседании четвертого Форума регионов Беларуси и России на тему «Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества».
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Александр Лукашенко 29−30 июня совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, где примет участие в заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного...
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