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ПАСЕ сожалеет о нарушениях прав человека в Беларуси и призывает приостановить строительство АЭС

27.06.2017 22:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Парламентская ассамблея Совета Европы сожалеет о нарушениях прав человека в Беларуси и призывает Минск приостановить строительство АЭС. Об этом говорится в резолюции, принятой ПАСЕ 27 июня в результате дебатов.

В документе отмечаются некоторые позитивные шаги, в частности освобождение всех политзаключенных, присутствие в Палате представителей двух независимых депутатов и регистрация движения «Говори правду».

Правительство Беларуси призывают к дальнейшим действиям, в том числе — полной реабилитации и восстановлении в гражданских и политических правах бывших политзаключенных.

В резолюции выражено сожаление по поводу того, что позитивная тенденция к большей международной открытости и диалогу между Беларусью и ПАСЕ «была подорвана недавней эскалацией насилия и преследованием мирных демонстрантов весной 2017 года».

ПАСЕ призывает власти Беларуси немедленно освободить остающихся в заключении активистов оппозиции и провести расследование по сообщениям о жестоком обращении с ними и запугивании.

ПАСЕ также призывает официальный Минск уважать и поддерживать право граждан на свободу собраний, ассоциаций, мнений и СМИ, обеспечить политический плюрализм, свободные и справедливые выборы.

По инициативе литовских депутатов в резолюцию внесена поправка, содержащая призыв приостановить строительство БелАЭС из-за «многочисленных нарушений, отсутствия уважения к международным стандартам ядерной безопасности и серьезных нарушений безопасности и крупных инцидентов при строительстве».

Несмотря на возражения некоторых парламентариев, что данный вопрос не относится к сфере прав человека и деятельности ПАСЕ, поправка была вынесена на голосование и принята.

В резолюции также говорится, что ПАСЕ поддерживает продолжение контактов с властями и независимым гражданским обществом Беларуси на основе ценностей и демократических стандартов Совета Европы. Беларусь призывают ввести немедленный мораторий на смертную казнь и не приводить в исполнение уже вынесенные смертные приговоры.

При этом отмечается, что при отсутствии моратория на смертную казнь и прогресса в вопросе уважения демократических принципов и ценностей Бюро ПАСЕ не может отменить приостановление статуса специального приглашенного для Национального собрания Беларуси.

В ходе дебатов, которые предшествовали принятию резолюции депутаты отмечали, что считают необходимым продолжать диалог с Беларусью.

«Мы готовы принять Беларусь в европейскую семью, но для этого необходимо реализовать некоторые изменения. Многое должно быть сделано, чтобы были созданы нормальные рамки для работы оппозиции, а демократии без оппозиции не бывает», — отметил, в частности, представитель Великобритании Ричард Балф.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе дебатов, которые предшествовали принятию резолюции, депутаты отмечали, что считают необходимым продолжать диалог с Беларусью.

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