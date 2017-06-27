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«К сожалению... Подчеркну, к сожалению» Главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев о том, почему не получится сохранить Осмоловку

27.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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«К сожалению... Подчеркну, к сожалению» Главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев о том, почему не получится сохранить Осмоловку

Пару лет назад, когда “Минскградо” обсуждало с жителями столицы новый генеральный план развития города, Александр Акентьев сообщил горожанам, что Осмоловку можно сохранить, если застройка войдет в список историко-культурных ценностей. Минчане поступили по сценарию, озвученному столичным зодчим - в очередной раз направили прошение в Минкульт о придании Осмоловке статуса историко-культурной ценности. Однако, этот вопрос был отложен на неопределенный срок, а город уже принял решение о ее сносе, которое, в порядке информирования, обсуждается сейчас с общественностью.

Первый вопрос, который мы задали Александру Григорьевичу - почему он решил посетить презентацию столь неоднозначного проекта.

- У нас было приглашение. Сюда были приглашены руководители архитектурной мастерской “Минскградо”. Так что это не более чем…

- Формальность?

- Если говорить о выполнении служебных обязанностей, то они носят в том числе и формальный характер. Если время и здоровье позволяет, мы посещаем подобные мероприятия. За последние пару недель это третья презентация проекта в рамках общественного обсуждения, которую я решил посетить.

«К сожалению... Подчеркну, к сожалению» Главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев о том, почему не получится сохранить Осмоловку
«К сожалению... Подчеркну, к сожалению» Главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев о том, почему не получится сохранить Осмоловку

- Как вы относитесь к тому, что здесь происходит?

- В начале был балаган, и это мягко сказано, - отметил Александр Акентьев. - Конечно, он должен был быть погашен… А сейчас идет конструктивный разговор и, мне кажется, все разумно, вменяемо, все слышат друг друга, а это самое главное.

- На презентации нового генплана вы говорили, что Осмоловку можно сохранить и даже давали конкретные рецепты минчанам, как это можно сделать. Минчане неукоснительно следовали вашим рекомендациям. Почему из этого ничего не вышло?

- Когда мы говорим о таких больших территориях, как Осмоловка, нужно иметь для реализации таких проектов ресурсы и возможности. Пока, к сожалению, я вынужден отметить то, что констатировали члены рады, которые отказались от принятия решения в пользу Осмоловки. Ресурсы для реализации такого крупного проекта, как реконструкция Осмоловки к сожалению, подчеркиваю, к сожалению отсутствуют.  Это очень дорогой, объемный, большой проект. Реконструкция с воссозданием, с капитальным ремонтом. Я не могу не верить специалистам, которые говорят, что конструкция многих зданий устарела, не годится и требует сноса. Зная состояние экономики Республики и нашей столицы, найти такие огромные ресурсы, которых требует реализация проекта сохранения Осмоловки, чрезвычайно сложно.

- Многие жители своими силами делают капитальные ремонты домов: ремонтируют кровлю, штукатурят фасады… Только что, на презентации выступил житель Осмоловки с экспертным заключением об удовлетворительном состоянии балок, чердачных перекрытий и других несущих конструкций.

«К сожалению... Подчеркну, к сожалению» Главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев о том, почему не получится сохранить Осмоловку
«К сожалению... Подчеркну, к сожалению» Главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев о том, почему не получится сохранить Осмоловку

- Мы с вами можем обсуждать те комментарии, которые звучат где-то в зале, в прессе, но я в своей работе доверяю только заключениям специалистов. В 1982 году мы делали проекты регенерации по всем историческим городам. Исходные данные по физическому состоянию делали специалисты, которые давали нам отдельное заключение по фундаментам, отдельное - по лестничным пролетам, отдельное - по стеновым конструкциям, перекрытиям, кровле и так далее. Это большая, трудоемкая работа, с участием специалистов Минкультуры, ЖКХ и Госстоя (в то, советское время, так называлось строительно-проектное министерство). И только такая группа специалистов в сочетании с продолжительным временем исследований может выдать экспертное заключение по поводу состояния домов.

«К сожалению... Подчеркну, к сожалению» Главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев о том, почему не получится сохранить Осмоловку

Фото: Павел Садовский

 
 
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Вчера состоялась презентация проекта по полному и безоговорочному сносу столь любимой минчанам Осмоловки - двухэтажного уютного квартала в центре Минска,...

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