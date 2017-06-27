«К сожалению... Подчеркну, к сожалению» Главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев о том, почему не получится сохранить Осмоловку





Пару лет назад, когда “Минскградо” обсуждало с жителями столицы новый генеральный план развития города, Александр Акентьев сообщил горожанам, что Осмоловку можно сохранить, если застройка войдет в список историко-культурных ценностей. Минчане поступили по сценарию, озвученному столичным зодчим - в очередной раз направили прошение в Минкульт о придании Осмоловке статуса историко-культурной ценности. Однако, этот вопрос был отложен на неопределенный срок, а город уже принял решение о ее сносе, которое, в порядке информирования, обсуждается сейчас с общественностью .

Первый вопрос, который мы задали Александру Григорьевичу - почему он решил посетить презентацию столь неоднозначного проекта.

- У нас было приглашение. Сюда были приглашены руководители архитектурной мастерской “Минскградо”. Так что это не более чем…

- Формальность?

- Если говорить о выполнении служебных обязанностей, то они носят в том числе и формальный характер. Если время и здоровье позволяет, мы посещаем подобные мероприятия. За последние пару недель это третья презентация проекта в рамках общественного обсуждения, которую я решил посетить.