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МИД РФ: Беларусь и Россия заключат контракты на сумму более $400 млн

27.06.2017 20:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Беларусь и Россия подпишут контракты на сумму более 400 миллионов долларов в конце июня, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на приеме в посольстве РБ в Москве по случаю Дня независимости республики.

По его словам, контракты будут подписаны на Форуме регионов, который состоится в российской столице 29-30 июня.

МИД РФ: Беларусь и Россия заключат контракты на сумму более 0 млн
© Sputnik
Посол Беларуси в РФ о безвизе, БелАЭС и российских кредитах

"По оценкам организаторов, наши страны планируют подписать ряд контрактов на более чем 400 миллионов долларов", — сказал Карасин.

Замминистра также отметил, что на этапе подготовки уже можно говорить о подписанных проектах на 180 миллионов.

Посол Беларуси в России Игорь Петришенко в свою очередь заметил, что степень интегрированности экономик двух стран является одной из самых высоких в мире. Дипломат добавил, что у Беларуси и России единое оборонное пространство, а также одинаковые подходы к вопросам безопасности.

Во вторник также стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного Государства, которое пройдет в Москве в эти же дни. Также белорусский лидер примет участие и в Форуме регионов.

 
Теги: Минск
 
 
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На подготовительном этапе, по словам российского дипломата, уже можно говорить о подписанных 180-миллионных контрактах.

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