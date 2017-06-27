Осенью 2017-го исполнится два года, как KFC работает в Минске. Чтобы поговорить о текущем состоянии бизнеса и перспективах мы встретились с Сергеем Дутиным — гендиректором компании «Бел Фуд Сервис», которая развивает этот бренд в нашей стране. Он рассказал, сколько в KFC белорусских продуктов, какой средний чек и как готовится курица. Мы также узнали о зарплате в компании, о новых ресторанах и о том, почему в Беларуси их открывать дольше, чем в Украине.





ООО «Бел Фуд Сервис» — одна из двух белорусских компаний, которая владеет франшизой KFC. Ей принадлежит четыре ресторана: «KFC Каменная Горка», «KFC Немига» и «KFC «Столица» в Минске, а также «KFC Машерова» в Бресте. «Бел Фуд Сервис» вместе с партнерами контролирует известный бизнесмен, учредитель футбольного клуба «Ислочь», соучредитель сети ресторанов «Староместный пивовар» Виталий Курило. Гендиректором компании со дня открытия является Сергей Дутин.

«Наш критерий входа в объект — окупаемость до 5 лет»

Мы встречаемся с Сергеем Дутиным в первом минском KFC, который открылся в Каменной Горке в 2015 году. Топ-менеджер говорит, что показатели работы этого ресторана соответствуют плановым на 2017-й.

— Наш критерий входа в объект любого формата — окупаемость до 5 лет, и мы открыты к долгосрочному сотрудничеству с собственниками объектов.

«KFC Каменная Горка» отличается стабильностью потока, который не зависит от погоды. Заведения сети в центре более восприимчивы к этому фактору.

— Если погода хорошая — люди едут в центр, а если нет — то они остаются в своих районах. В этом плане ресторан в Каменной Горке очень хорошо прогнозируем, что позволяет эффективно управлять затратами.





Потоки гостей в «KFC Каменная Горка» и «KFC Немига» сопоставимы. Но количество посетителей зависит не только от локации, но и от сезонности. Дутин говорит, что в период отпусков в KFC в Минске ходят меньше, но разница не столь выражена.

— Колебание каждого месяца от среднегодового показателя посещаемости составляет не более 7%. Это не ярко выраженная сезонность, но она позволяет нам, например, эффективно планировать отпуска для своих сотрудников.

«Средний чек со дня открытия первого ресторана стал ощутимо меньше»

Поток гостей минских KFC почти за два года на рынке выглядит следующим образом: рост, снижение после ажиотажа и постепенный рост до сегодняшнего дня включительно. Средний чек в белорусских рублях со дня открытия тоже стал «ощутимо меньше, но перестал снижаться в январе-феврале этого года».

— Гостей много, а вот их покупательная способность снизилась. Мы отмечаем меньшее количество блюд на один чек.





В открытых источниках видим, что в 2016 году средний чек в украинском KFC составил около 80 гривен (примерно 3,2 доллара). Клиенты одного из российских банков платят за фастфуд с помощью мобильника около 363 рублей (чуть больше 6 долларов). Сергей говорит, что актуальный российский чек в KFC значительно ниже.

— А наш чек находится между украинскими и российскими границами, ближе к российскому.

В среднем чеке в KFC значение имеет каждый процент, говорит топ-менеджер. Поясняет, что они работают на очень низкой марже.

— Мы устанавливаем низкие цены и зарабатываем на потоке гостей, а не на отдельно взятом госте. Чтобы удерживать цены на низком уровне, мы постоянно работаем над снижением себестоимости и открыты к сотрудничеству с белорусскими производителями.

«Мы с первого дня работаем на белорусской курице»

Понизить себестоимость можно в том числе использованием местных продуктов. Дутин говорит, что у них более 50% белорусского за менее чем за 2 года присутствия на рынке.

— Мы лидеры среди брендов большой тройки (KFC, «МакДональдс», Burger King). По нашим оценкам, «МакДональдс» за 20 лет работы на белорусском рынке и близко не приблизился к 50%. Мы постоянно работаем над тем, чтобы увеличить количество белорусских поставщиков. Но, к сожалению, процесс утверждения поставщика очень строгий и длительный. Требования к пищевой безопасности компании Yum! Brands (в которую входит KFC. — TUT.BY) очень высоки и соответствие им требует дополнительных инвестиций от производителей. Не все белорусские производители в текущей экономической ситуации имеют возможность инвестировать.

Сейчас в KFC белорусская курица, напитки, соки, молоко, пиво и шоколад. В ближайшее время будут и местные яйца, говорит топ-менеджер.

— Мы с первого дня работаем на белорусской курице, а в конце 2016 года мы сертифицировали второго локального поставщика. Оба производителя в полной мере соответствуют мировым стандартам бренда KFC. И мы готовы помогать им с выходом на зарубежные рынки присутствия KFC, а это более 120 стран мира.





А вот шансов, что в KFC появится локальная булка и картошка фри не много. Сергей говорит, что для этого крупные мировые сертифицированные производители должны локализовать свое производство в Беларуси, как это сделано в России и Украине. Пока же условий для этого недостаточно.

— Недавно нашелся белорусский оператор, процесс переработки овощей которого соответствует нашим стандартам, но его бизнес-процессы оказались неэффективными. Как итог — стоимость его продукции кратно превышает нашу текущую. И это с учетом того, что мы возим овощи три раза в неделю из России.

«Мы год не будем менять цену на куриную ножку, несмотря на любые события»

Несмотря на доводы о качестве продуктов, многие люди думают, что куриный фастфуд — это вредно. Сергей приводит свои аргументы.

— Наши критерии позволяют работать только с самой лучшей продукцией, которая есть на рынке. Свежее охлажденное цельное куриное мясо привозят нам в рестораны каждый день без выходных. Затем курица вручную панируется мукой и смесью из 11 трав и специй. И все — больше никаких компонентов нет.

В компании работают над тем, чтобы познакомить со своей курицей как можно больше людей. Например, в том числе с этой целью в белорусских заведениях сети в декабре 2016 года в меню появилась куриная ножка с ценой в 1,6 рубля.

— Этот продукт введен не для того, чтобы заработать денег, а для того, чтобы познакомить людей с нашей кухней. И мы год не будем менять цену на ножку, несмотря на любые события. Мы это гарантируем нашим гостям.





Возможно, потенциальные клиенты опасаются того, что курица слишком быстро готовится, ведь они ждут максимум пять минут. Но приготовление — непрерывный процесс, интенсивность которого определяется в зависимости от потока покупателей.

— Мы используем специализированные IT-решения для прогнозирования потока гостей, и в момент приходя гостя в ресторан необходимое количество курицы уже находится на завершающей стадии приготовления. Это у некоторых конкурирующих с нами брендов котлета жарится 20 секунд, а у нас цельное куриное мясо готовится 16 минут. И это не считая времени ручной панировки.

«Цель в 1000 рублей средней зарплаты у нас выполнена с запасом»

Средняя зарплата в KFC превысила 1000 рублей еще до постановки такой цели президентом, говорит Дутин. Он добавляет, что для большинства сотрудников это первое место работы.

— У нас эта цель выполнена с запасом. Мы инвестируем в наших сотрудников, производительность их труда постоянно повышается, а амбициозные и трудолюбивые растут по карьерной лестнице вместе с ростом компании.

Например, в сети есть сотрудники, которые полтора года назад приходили членом бригады ресторана, а сегодня уже работают менеджерами и планируют нарастить компетенции до тех, которые нужны для работы директором ресторана. Сергей говорит, что в ближайшие 3 месяца они откроют 3 новых KFC и ни в один из них не нанят ни один внешний управленец.

— Всех вырастили у себя, инвестировав в них.





Среди новых ресторанов будет и флагманский, который расположится в знаковом месте и будет отличаться премиальной концепцией. Цены и меню там останутся прежними.

— Таких ресторанов KFC нет в Беларуси и есть только один в СНГ. Это 600-й ресторан KFC в СНГ, открывшийся буквально два месяца назад (в Москве. — TUT.BY). Гости заметят изменения интерьера, который в большей степени приближен к интерьеру полносервисного ресторана. Он более уютный, в отделке используется натуральный дуб. Интерьер располагает к общению и более длительному пребыванию.



Будущий интерьер флагманского KFC в Беларуси. Изображение предоставлено ООО «Бел Фуд Сервис»

«Начинать развитие в Беларуси с драйва было бы неоправданно долго и дорого»

В Киеве в этом году тоже откроют как минимум три ресторана KFC. По данным консалтинговой компании UTG украинская компания-франчайзи потратит на это 3,5 миллиона долларов. Дутин говорит, что белорусские цифры сопоставимы с украинскими, но сроки строительства одного ресторана у нас как правило больше.

— Приблизится к украинским срокам у нас возможности нет в том числе потому, что процессы согласования сложные и растянутые.

В числе прочего по этой же причине в Минске еще не открыли отдельно стоящий KFC с драйвом.

— Начинать развиваться на белорусском рынке с такого формата было бы неоправданно долго и, соответственно, дорого.





По словам Дутина, строительство новых ресторанов осуществляется за счет кредитных ресурсов, заработанных компанией средств и инвестиций собственников «Бел Фуд Сервиса». Говорит, что очень довольны сотрудничеством с «Альфа-Банком». Отношения с властью тоже на хорошем деловом уровне и диалог всегда конструктивен, добавляет топ-менеджер.

Интересуемся, а что «Бел Фуд Сервис» дает стране помимо ресторанов KFC. Дутин говорит, что их компания много внимания уделяет благотворительности.

— С 2015 года мы поддерживаем Воложинский районный социально-педагогический центр и наши сотрудники с завидной периодичностью туда ездят и помогают. Также у нас есть проекты и в Минске. На улице Калиновского находится Детский дом № 2, который мы поддерживаем. А 1 июня, в международный День защиты детей, сотрудники всех ресторанов KFC и сотрудники офиса оказывали поддержку Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов на улице Севастопольской. И чем сильнее мы становимся, тем больший объем социальной поддержки мы можем и готовы на себя взять.

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