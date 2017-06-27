Соцсоревнования, секретная подписка и почетный трудоголизм. Как сложилась самая старая династия МТЗ

TUT.BY продолжает цикл материалов «Династия» о семьях, которые уже несколько поколений работают на одном предприятии. На этот раз наш корреспондент поговорил с представителем семейства Белава – самой старой трудовой династии на МТЗ, чей общий стаж составляет 237 лет. Весь «семейный подряд», отдавший годы жизни Минскому тракторному, насчитывает 9 человек. Оксана Белава рассказала о родоначальнике династии, секретном производстве, где работала бабушка, и о том почему она сама до сих пор не ушла с завода.





Закрытый Цех-93 и заключенные немцы

Трудовая история семьи Белава на МТЗ началась в послевоенные годы. Основатель одной из самых известных династий тракторостроителей в Беларуси Иван Белава устроился работать на МТЗ в 1952 году. Его трудовая карьера началась с должности электросварщика в прессовом цехе на участке гальванопокрытий. На «гальванике» рабочие наносили на детали специальное покрытие, сберегающее металл от коррозии. Растворы были вредны для здоровья, а детали спецпроизводства приходилось носить в руках по всему заводу: разные виды покрытия хранились в разных цехах. Некоторых растворов на заводе и вовсе не доставало. Рабочие ездили за ними по всему городу: на авиаремонтный завод, радиозавод, в «Горизонт» и другие предприятия.

Некоторое время Иван работал грузчиком, пока не перевелся на должность мастера строительных и монтажных работ. В 1962 году его снова повысили – уже до инженера-диспетчера в родном прессовом цехе. В 1967-ом Белава стал начальником смены, а спустя восемь лет он перешел на ту же должность, но уже в самое сердце завода – корпус сборки тракторов. Родоначальник самого продолжительного трудового рода Минского тракторного завода проработал на производстве до 1990 года и неоднократно становился победителем соцсоревнований. Наградой за 38 лет стажа на благо советской промышленности ему стали звания «Ударник коммунистического труда» и «Герой социалистического труда».

Еще в начале своей карьеры на МТЗ Иван познакомился с юным контроллером цеха гальванопокрытий Розой. На заводе она была его подопечной, а за пределами производства участвовала в кружке самодеятельности в Степянке. После одного из выступлений Иван сказал Розе, что она обязательно станет его женой. Год ухаживаний и свиданий, и пара сыграла свадьбу.





Девушке пришлось рано повзрослеть. Когда началась война, ей было всего 9. Отец и старший брат ушли в партизаны, мать с детьми арестовали немцы. Сразу после войны отец умер, и Роза в 14 лет ушла работать на стекольный завод «Октябрь» в Осиповичском районе. Через 5 лет жизнь девушки резко изменилась: она попала на секретное производство МТЗ, рассказывать о котором запрещали целых 30 лет. По приказу Министерства обороны на предприятии наладили выпуск гусеничных бронированных самоходных зенитных установок. Все работники давали подписку о неразглашении, а по заранее придуманной легенде они якобы собирали вездеходы для работы на Крайнем Севере.

При закрытом Цехе-93 находилось собственное механосборочное производство. Вход – строго по специальным пропускам. В цеху девушка как раз работала табельщицей: принимала пропуска и отмечала рабочее время. По-другому секретное производство называли военным корпусом, где помимо работников завода трудились пленные немцы. Когда завод выпустил первый трелевочный трактор, Роза перешла в цех гальванопокрытий в качестве контроллера и грузчика на станке. Позже она стала трудиться гальваником. На этой должности женщина проработала до самой пенсии.





Сыновья четы Белава не мудрствовали лукаво и сразу после окончания школы один отправился на завод, а другой – в армию. Петр в 1972 году устроился слесарем в КСТ на установку унифицированной кабины. Однако через два года его забрали в военно-воздушный флот на Дальний Восток. После окончания службы Петр вернулся, но уже в цех отделки и окраски тракторов слесарем механосборочных работ. «К нему все хорошо относились. Всегда был добросовестным человеком. Никогда не прогуливал и никогда не опаздывал на работу», - вспоминает его племянница Оксана. Среди регалий слесаря МСР есть грамота Совета министров за трудовые заслуги. С 2015 года Петр числится на пенсии, а окончательно с работы ушел лишь год назад.

«Как только дали пенсию он сказал, что ни одного дня больше не будет работать»

Александру со школьной скамьи пришлось сразу же уйти на палубы морского флота в Симферополе, где он провел три года. После демобилизации сын в точности пошел по стопам отца и стал работать начальником смены в корпусе сборки тракторов. Параллельно Александр заочно учился в машиностроительном колледже. «Тогда всех начальников смены, у кого не было образования, начали отправлять от завода на заочное обучение в машиностроительный колледж. Завод оплачивал, и они все дружненько ходили учиться», - рассказывает его дочь Оксана.





На несколько лет он уходил на Мотовелозавод работать мастером, но все же вернулся на МТЗ. График начальников смены долгое время был сутки через трое. Только за пару лет до пенсии его сократили до 12 часов. В 2008-ом Александр получил звание «Ветеран труда», а в 2014-ом ушел на пенсию. «Как только дали пенсию, он сказал, что ни одного дня больше не будет работать, потому что невероятно тяжело. Как раньше за сутки на ногах обеспечить конвейер было уже очень нелегко», - признается Оксана.

Дочь Александра утверждает, что отца уважали за его трудоголизм как рабочие, так и начальство: «Если выплывала аварийная деталь, он бежал в прессовый цех, брал ее и сам красил. Затем пропускал через сушило и в руках нес ее бегом обратно на КСТ, чтобы конвейер не простаивал. Поэтому с ним все любили работать, он очень ответственный».





Лилия, вторая жена Александра, половину трудового стажа наработала на должности администратора ресторанов, но в 1990 году устроилась в отдел охраны МТЗ. А затем перешла на должность инспектора по делопроизводству в отдел кадров предприятия. Их дочь Юлия пришла на завод в 2005 году, отец помог ей получить работу в прессовом цехе. Позже она перевелась на место машиниста моечных машин.

Супруга Петра Наталья начала трудовую карьеру в 1976 году инженером в управлении главного энергетика. Сейчас она уже долгое время ведущий инженер-конструктор этого управления. Как рассказали TUT.BY в архиве МТЗ, Наталья пишет книгу про свою династию, но разговаривать с корреспондентом она отказалась. Их сын Максим уже в 15 лет пришел на завод. Так же, как и отец, сначала трудился в корпусе сборки тракторов на унифицированных кабинах, а затем – в цехе отделки и окраски слесарем механосборочных работ. Всего на заводе он проработал 14 лет и ушел в частный бизнес.



































Сама же Оксана после школы поступила в Смиловичский сельскохозяйственный техникум на зоотехника. Поучилась два года, но завалила экзамены и решила, что больше получать образование в техникуме не хочет.

«Поскольку я уже не училась и нигде не работала, чтобы мне не приходилось просить деньги у родителей, отец помог с временным трудоустройством в корпусе сборки тракторов. Я не собиралась там работать всю жизнь. Думала, что побуду до лета и куда-нибудь поступлю. Но мне там понравилось, и я решила остаться, - вспоминает Оксана. – Это было неспокойное время, когда рабочие завода ходили бастовать и перекрывали трамвайные пути, когда зарплату не выдавали по несколько месяцев. Но в течение года все нормализовалась и начали все выплачивать своевременно. На семье это никак не отразилось».

Хотя однажды она все-таки думала уйти с завода, но отец переубедил и Оксана устроилась в транспортный цех водителем электротележки в электрокарном депо. На этой специальности женщина отработала 12 лет. Когда Оксана заочно окончила машиностроительный колледж, она перевелась на должность техника по учету. В прошлом году получила звание «Ветеран труда». На МТЗ ей приятно работать, радуют широкие празднования дней рождения предприятия и атмосфера на производстве. «Теперь осталось дожить до пенсии», - резюмирует Оксана.

TUT.BY начинает проект «Династия» о семьях, которые уже несколько поколений работают на одном предприятии. Если вы пошли по стопам своих родителей, дедушек и бабушек, если ваши дети решили продолжить дело вашей жизни, и вы готовы поделиться историей своей семьи, пишите на nn@tutby.com.