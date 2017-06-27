О чем договорились Минск и Ханой

Беларусь и Вьетнам в ходе визита 27 июня в Минск вьетнамского президента Чан Дай Куанга договорились о развитии торгово-экономических отношений с тем, чтобы страны в течение ближайших лет вышли на уровень товарооборота в 500 млн долларов.

В частности, был подписан пакет из 10 международных документов, в том числе совместное заявление президентов двух государств, в котором подтверждается курс на последовательное развитие и укрепление дружественных связей между странами. Заявлено также намерение идти по пути установления стратегического партнерства.

Минск и Ханой рассчитывают углубить кооперационное сотрудничество в машиностроении и сельском хозяйстве, нефтехимии и легкой промышленности, электронике, добыче полезных ископаемых. В частности, главы государств одобрили создание белорусско-вьетнамского совместного предприятия "МАЗ Азия" по сборке белорусской грузовой и автобусной автотехники во Вьетнаме.

Также МАЗ поставит во Вьетнам 400 единиц техники в 2017: 200 полно собранных автомобилей и 200 машинокомплектов. БелАЗ планирует экспортировать десять самосвалов грузоподъемностью 55 тонн. Поставляется во Вьетнам для последующих испытаний и специальная модель трактора МТЗ, разработанная для эксплуатации в климатических условиях стран Юго-Восточной Азии передает БелТА .

Кроме того, во Вьетнаме будет создано производство молочных продуктов по белорусским технологиям из белорусского сухого молока. Мощность будущего завода составит 100 тонн готовой продукции в сутки. Ожидается, что предприятие начнет функционировать в 2018 году, доля белорусского капитала в его уставном капитале составит 30%.

Также Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Вьетнамом в области добычи нефти и предлагает реализовать совместный проект по внедрению на вьетнамских нефтяных месторождениях белорусских инновационных методов интенсификации добычи нефти. Кроме того, Минск готов нарастить объемы поставок калийных удобрений до полного удовлетворения потребностей Вьетнама, в том числе и в рамках долгосрочных взаимовыгодных контрактов.

Беларусь не прочь поучаствовать и в реализации во Вьетнаме госпрограмм, инфраструктурных и других проектов, в том числе по строительству метро и подземных переходов. Заинтересован Минск расширить сотрудничество с Вьетнамом и в научно-технической сфере. Ученые двух стран уже реализуют совместные проекты, в том числе по разработке беспилотных авиакомплексов и научных приборов. Есть перспективные совместные проекты в области микробиологии, новых материалов, медицине. Беларусь также готова обеспечить подготовку для Вьетнама научных кадров высшей квалификации, организовать взаимные стажировки.

Стороны договорились также интенсивнее развивать сотрудничество в науке, культурной сфере, военно-техническом комплексе, укреплять региональные связи. Брестская и Витебская области подписали соглашение о взаимодействии с вьетнамскими регионами, сообщает ОНТ .

В целом, как заявили президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Андрей Кобяков, Минск рассматривает Вьетнам как плацдарм для закрепления в Юго-Восточной Азии и совместного выхода на рынки стран АСЕАН, для чего и переходит от простой торговли к промышленной кооперации.

Прорабатываются вопросы создания белорусско-вьетнамских предприятий по производству полиамидов, медицинской техники, приборов в области радиационного контроля и другой продукции. «Сразу несколько передовых белорусских предприятий, таких как "Полимастер", "Фидмаш", "Адани", "Регула" и другие, рассматривают возможность локализации сборки оборудования собственного производства в индустриальных парках Вьетнама», - рассказал Александр Лукашенко.

Также Минск видит перспективы использования белорусских строительных технологий во Вьетнаме и готов поделиться опытом, для чего открыл во Вьетнаме представительство компании "Минскметропроект". Не исключено, что в Ханое и Хошимине появятся станции метро "Минская" и "Белорусская". Такое предложение высказал Александр Лукашенко, передает Беларусь 1 .

В свою очередь Беларусь предлагает увеличивать поставки из Вьетнама морепродуктов, рыбы, риса, чая, кофе, специй, тропических фруктов. Также Александр Лукашенко для более тесного взаимодействия между Белорусской торгово-промышленной палатой и бизнес-ассоциациями Вьетнама предложил создать совместный деловой совет для каждодневной организационной и практической работы.

Вьетнам же, как заявил Чан Дай Куанг, Ханой приветствует белорусские инвестиции, особенно в машиностроении, производстве промышленного оборудования и готов соединять существующие производства, создавать новые и заниматься совместным экспортом на глобальный рынок.

Он также выказал готовность создавать благоприятные условия для поставок белорусской продукции. По его мнению, двусторонний товарооборот может достичь 1 млрд долларов. Вьетнам рассчитывает поставлять в Беларусь продукцию сельского хозяйства, морепродукты, одновременно создавая благоприятные условия для поставок белорусской продукции, в том числе промышленных товаров, и сотрудничества с Беларусью, особенно в сфере инновационных технологий, потребительских товаров и сельского хозяйства. При этом Вьетнам рассчитывает на эффективное, долгосрочное и стабильное сотрудничество с Беларусью.

Чан Дай Куанг пригласил Александра Лукашенко посетить Вьетнам в удобное для него время. Приглашение было принято. Конкретные сроки визита будут согласованы, пишет Sputnik .

Напомним также, что Беларусь заинтересована в расширении отношений со странами Африканского континента. "Мы, конечно же, еще плохо практически знаем Африку. Но мы очень хотели бы работать на этом перспективном континенте будущего", - заявил 26 июня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти.