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Апрельское сальдо поставило антирекорд - минус 90 млн долларов

28.06.2017 10:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь в январе-апреле нынешнего года увеличила экспорт товаров и услуг на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,4 млрд долларов, импорт вырос на 16,3% до 10,3 млрд, сообщает Белстат.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами по итогам четырех месяцев сложилось положительное в размере 120,5 млн долларов (в январе-апреле 2016 года сальдо было отрицательное и составляло 135,1 млн долларов). Однако в апреле ситуация была менее оптимистичной – сальдо сложилось отрицательным в размере 90,1 млн долларов. До этого в нынешнем году отрицательное сальдо было только в январе (минус 27,7 млн долларов).

Экспорт товаров за январь-апрель вырос на 21,3% до 8,236 млрд долларов. При этом ценовая конъюнктура по некоторым экспортным товарам. В частности, экспорт нефтепродуктов снизился из-за трений с Россией на 42% до 3,6 млн тонн, при этом средняя цена поставок выросла на 67,8% до 431 доллара за тонну. С экспортом хлоркалия ситуация обратная – физические объемы выросли на 51,4% до 2,1 млн тонн, цена – снизилась на 15,7% до 338 долларов за тонну. Поставки молока и молочной продукции снизились в натуральном выражении на 10,4% до 312,5 тысяч тонн, но цены выросли на 47,9%.  

В 2016 году экспорт товаров и услуг в Беларуси снизился на 9,3% до 29,758 млрд долларов, импорт товаров и услуг в прошлом году упал на 8,8% — до 29,808 млрд. Год Беларусь завершила с отрицательным сальдо торговли товарами и услугами — минус 49,8 млн долларов.

Среди позиций, пробивших самую заметную брешь в экспортных доходах страны, — нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, некоторые виды металлопродукции. Прирост обеспечили легковушки и несколько ожившие после прошлогоднего падения поставки другой автотехники, а также продукция деревообработки и «молочка».

 
 
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До этого в нынешнем году отрицательное сальдо было только в январе (минус 27,7 млн долларов).

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