Щедрость застройщиков знает границы: сколько можно сэкономить на акциях, скидках и рассрочках

Получаем скидку на квадратные метры

Как правило, скидки на квадратные метры застройщики чаще всего приурочивают к знаменательным праздникам. Так, например, группа компаний DanaHoldings к 3 июля — Дню Независимости — подготовила специальное предложение на покупку квартир во всех домах ЖК «Маяк Минска», расположенных вдоль бульвара Пикассо.

Все покупатели, которые решат приобрести здесь квартиру, получают скидку в размере 385 рублей (или $180 в эквиваленте по курсу Нацбанка на 27 июля) на каждый квадратный метр. При этом предложение распространяется всего на 33 квартиры.

Кроме того, к покупке новой квартиры можно привлечь очень выгодный кредитсроком до 20 лет под процентную ставку 9,9%.



